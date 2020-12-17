الهلال لعب شوطاً وغاب في الثاني.. فودع المونديال على يد فلامنغو

حجز فريق فلامنجو البرازيلي حامل لقب كوبا ليبرتادوريس مقعده في المشهد الختامي لنهائي مونديال الأندية بعدما قلب الطاولة على الهلال السعودي وفاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية لحساب أول مباريات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019.

جاءت البداية سريعة وخاصة من الهلال الذي حاول مباغتة البرازيليين عندما بادر للهجوم بوقت مبكر صحيح أنه لم يبلغ في البداية فرص التهديد المباشر لكنه اكتسب الكثير من الثقة لصنع اللعب وفرض شخصيته على أجواء اللعب فكان وسطه الأنشط بالتحركات فيما كان دفاعه جاهزاً لكبح جماح هجوم فلامنغو.

كاد فلامينغو أن يخطف هدف الأسبقية عن طريق متوسط الميدان سانتوس الذي سدد كرة ماكرة مستغلاً خطأ عبدالله المعيوف في إبعاد الكرة لكن تسديدته انحرفت على بعد سنتميترات قليلة عن القائم الأيسر لمرمى الهلال (15).

ولكن سرعان ما أطبق الصمت للحظة واحدة حينما ساق علي البليهي الكرة من منتصف الملعب قبل أن يمرر تمريرة مثالية تمكن سالم الدوسري من خطفها من أمام المدافعين ليواجه المرمى ويسدد كرة تصدى لها الحارس ببراعة لتعود إلى قدم المتحفز غوميز لكنه سددها طائشة خارج الخشبات الثلاث (16).

في حقيقة الأمر محاولة الهلال كانت فقط إشعاراً لفريق فلامينغو بموعد اقتراب الهدف في شباكهم وهو الذي جاء في الواقع بعد دقيقة واحدة فقط وتحديداً في الدقيقة 18 عبر سالم الدوسري الذي دون اسمه بحروف من ذهب بتسجيله أول أهداف الزعيم في البطولة وذلك حينما نفذ لاعبو الهلال جملة فنية مميزة حيث هيأ جيوفينكو الكرة أمام الظهير محمد البريك الذي بدوره عكس كرة موزونة داخل منطقة الجزاء تابعها مسجل الهدف داخل الشباك.

في الشوط الثاني عاد البرازيليون والحماس بادٍ على أدائهم سرعان ما ترجم هذا الأمر بتعديل النتيجة بعد أربع دقائق من المحاولات والضغط عبر اراسكايتا مستغلاً تمريرات قصيرة تبادل خلالها زملاؤه الكرة قبل أن يكسروا حاجز دفاعات الهلال انفرد على أثرها جابرايل الذي فضل تمرير الكرة لمسجل الهدف ليودعها بكل ثقة داخل الشباك.

نجح فريق فلامنغو في التقدم بإضافة الهدف الثاني بفضل رأسية برونو هنريكي بعد أن تابع العرضية المميزة من رافينيا حيث عجز عبدالله المعيوف عن التصدي لها لتستقر في شباكه بالدقيقة 78.

ولم يكد فريق الهلال يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف ثالث بعد 4 دقائق وهذه المرة بنيران صديقة بقدم مدافعه علي البليهي الذي فشل في إبعاد عرضية برونو هنريكي عن مرماه لكنه أدخلها بشباك فريقه بالخطأ.

وأكمل الهلال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 84 بعد طرد البيروفي كاريلو لحصوله على إنذار ثان لتزداد معاناته في العودة لأجواء المباراة.

