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شرطة الرياض: التشكيل العصابي الآسيوي نفّذ ٤٨ جريمة سرقة .. قيمة المسروقات مليونان

ضبطت جميع أفراد التشكيل

‏‫صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٧/٦ بشأن القبض على عشرة (وافدين من جنسية آسيوية) ينتمون إلى تشكيل عصابي امتهنوا اقتحام المجمعات التجارية وسرقة المحال والصيدليات والشركات، وتنوّعت المسروقات بين مقتنيات وأجهزة ومبالغ نقدية جاوزت قيمتها نصف المليون ريال.. فقد أسفرت نتائج التحريات المكثّفة -بفضل الله تعالى - عن الإطاحة ببقية أفراد التشكيل الهاربين (عشرة متهمين آخرين)، كما تبيّن ضلوعهم خلف ارتكاب (٤٨) حادثة جنائية بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وجاوزت قيمة المسروقات النقدية المليوني ريال.

جرى توقيفهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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شرطة الرياض: التشكيل العصابي الآسيوي نفّذ ٤٨ جريمة سرقة .. قيمة المسروقات مليونان
سبق

‏‫صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٧/٦ بشأن القبض على عشرة (وافدين من جنسية آسيوية) ينتمون إلى تشكيل عصابي امتهنوا اقتحام المجمعات التجارية وسرقة المحال والصيدليات والشركات، وتنوّعت المسروقات بين مقتنيات وأجهزة ومبالغ نقدية جاوزت قيمتها نصف المليون ريال.. فقد أسفرت نتائج التحريات المكثّفة -بفضل الله تعالى - عن الإطاحة ببقية أفراد التشكيل الهاربين (عشرة متهمين آخرين)، كما تبيّن ضلوعهم خلف ارتكاب (٤٨) حادثة جنائية بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وجاوزت قيمة المسروقات النقدية المليوني ريال.

جرى توقيفهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:32 PM

شرطة الرياض: التشكيل العصابي الآسيوي نفّذ ٤٨ جريمة سرقة .. قيمة المسروقات مليونان

ضبطت جميع أفراد التشكيل

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
12,238

‏‫صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ ١٤٣٩/٧/٦ بشأن القبض على عشرة (وافدين من جنسية آسيوية) ينتمون إلى تشكيل عصابي امتهنوا اقتحام المجمعات التجارية وسرقة المحال والصيدليات والشركات، وتنوّعت المسروقات بين مقتنيات وأجهزة ومبالغ نقدية جاوزت قيمتها نصف المليون ريال.. فقد أسفرت نتائج التحريات المكثّفة -بفضل الله تعالى - عن الإطاحة ببقية أفراد التشكيل الهاربين (عشرة متهمين آخرين)، كما تبيّن ضلوعهم خلف ارتكاب (٤٨) حادثة جنائية بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وجاوزت قيمة المسروقات النقدية المليوني ريال.

جرى توقيفهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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