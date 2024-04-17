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بريطانيا: 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

انخفاض طفيف في الضحايا مقارنة مع معدلات أمس

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 847 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، أن حصيلة الوفيات بسبب العدوى في البلاد بلغت بذلك 14576؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بـ5599 حالة جديدة إلى 108692.

وخضع 14 ألف شخص تقريبًا في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز العدد الإجمالي 341.5 ألف شخص.

وتمثل أرقام اليوم انخفاضًا خفيفًا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في المملكة المتحدة 861 وفاة ناجمة عن الفيروس.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
سبق

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 847 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، أن حصيلة الوفيات بسبب العدوى في البلاد بلغت بذلك 14576؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بـ5599 حالة جديدة إلى 108692.

وخضع 14 ألف شخص تقريبًا في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز العدد الإجمالي 341.5 ألف شخص.

وتمثل أرقام اليوم انخفاضًا خفيفًا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في المملكة المتحدة 861 وفاة ناجمة عن الفيروس.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
06:20 PM

بريطانيا: 847 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة

انخفاض طفيف في الضحايا مقارنة مع معدلات أمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 847 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس، أن حصيلة الوفيات بسبب العدوى في البلاد بلغت بذلك 14576؛ فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة خلال اليوم الأخير بـ5599 حالة جديدة إلى 108692.

وخضع 14 ألف شخص تقريبًا في المملكة المتحدة لفحص كورونا خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز العدد الإجمالي 341.5 ألف شخص.

وتمثل أرقام اليوم انخفاضًا خفيفًا مقارنة مع معدلات أمس، عندما سجلت في المملكة المتحدة 861 وفاة ناجمة عن الفيروس.

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