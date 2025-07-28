النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الوطنية لنقل الكهرباء": مشاريعنا جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

أكدت أن صحة وسلامة العاملين هدف استراتيجي

أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، جاهزية محطات وخطوط نقل الكهرباء في القطاع الغربي لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المهندس "السعدي"، خلال جولة لفريق الإدارة التنفيذية للشركة شملت عدداً من محطات تحويل الطاقة الكهربائية التابعة لقطاع صيانة الشبكة الغربية في كل من مكة المكرمة وجدة ورابغ والطائف، أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من تطبيق أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتأكد من جاهزية المحطات وخطوط نقل الكهرباء لموسم الحج 1440هـ.

وشملت الزيارة 21 موقعاً، منها ١٨ محطة تحويل طاقة كهربائية وثلاث مستودعات مركزية في القطاع الغربي.

وقال المهندس "السعدي": "زيارات السلامة هذه معيار أساسي لمستوى أداء الشركة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر، وذلك يعد من أهم أولويات الشركة، كما أن رفع الالتزام بوسائل السلامة والوقاية سيؤدي، بلا شك، إلى الحد من حدوث الإصابات وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين ورفع موثوقية الشبكة، وبين أن هدف الشركة هو الوصول إلى نسبة صفر من الحوادث المهنية".

وأشاد المهندس "السعدي" بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل منسوبي الشركة في سبيل تطوير وتفعيل جوانب الصحة والسلامة والبيئة.

من جهته، أوضح نائب الرئيس لنشاط الصيانة بالإنابة المهندس مطلق العتيبي، أن الشركة حققت مستوى عالياً في مجال الصحة والسلامة والبيئة على مدى السنوات الماضية، حيث حصل قطاع صيانة الشبكة الغربية على تقيم مرتفع في نظام الخمس نجوم لإدارة الصحة والسلامة، وهذا يساعد على وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وتحقيق أفضل ظروف عمل ممكنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

فيما أثنى رئيس قطاع صيانة الشبكة بالغربية الدكتور صالح بامسق، على جهود زملائه في القطاع وممثلي السلامة وعلى دورهم الكبير في تطبيق معايير السلامة لضمان سلامة العاملين والمعدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الوطنية لنقل الكهرباء": مشاريعنا جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن
سبق

أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، جاهزية محطات وخطوط نقل الكهرباء في القطاع الغربي لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المهندس "السعدي"، خلال جولة لفريق الإدارة التنفيذية للشركة شملت عدداً من محطات تحويل الطاقة الكهربائية التابعة لقطاع صيانة الشبكة الغربية في كل من مكة المكرمة وجدة ورابغ والطائف، أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من تطبيق أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتأكد من جاهزية المحطات وخطوط نقل الكهرباء لموسم الحج 1440هـ.

وشملت الزيارة 21 موقعاً، منها ١٨ محطة تحويل طاقة كهربائية وثلاث مستودعات مركزية في القطاع الغربي.

وقال المهندس "السعدي": "زيارات السلامة هذه معيار أساسي لمستوى أداء الشركة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر، وذلك يعد من أهم أولويات الشركة، كما أن رفع الالتزام بوسائل السلامة والوقاية سيؤدي، بلا شك، إلى الحد من حدوث الإصابات وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين ورفع موثوقية الشبكة، وبين أن هدف الشركة هو الوصول إلى نسبة صفر من الحوادث المهنية".

وأشاد المهندس "السعدي" بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل منسوبي الشركة في سبيل تطوير وتفعيل جوانب الصحة والسلامة والبيئة.

من جهته، أوضح نائب الرئيس لنشاط الصيانة بالإنابة المهندس مطلق العتيبي، أن الشركة حققت مستوى عالياً في مجال الصحة والسلامة والبيئة على مدى السنوات الماضية، حيث حصل قطاع صيانة الشبكة الغربية على تقيم مرتفع في نظام الخمس نجوم لإدارة الصحة والسلامة، وهذا يساعد على وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وتحقيق أفضل ظروف عمل ممكنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

فيما أثنى رئيس قطاع صيانة الشبكة بالغربية الدكتور صالح بامسق، على جهود زملائه في القطاع وممثلي السلامة وعلى دورهم الكبير في تطبيق معايير السلامة لضمان سلامة العاملين والمعدات.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
05:55 PM

"الوطنية لنقل الكهرباء": مشاريعنا جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن

أكدت أن صحة وسلامة العاملين هدف استراتيجي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
266

أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء المهندس وليد السعدي، جاهزية محطات وخطوط نقل الكهرباء في القطاع الغربي لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأوضح المهندس "السعدي"، خلال جولة لفريق الإدارة التنفيذية للشركة شملت عدداً من محطات تحويل الطاقة الكهربائية التابعة لقطاع صيانة الشبكة الغربية في كل من مكة المكرمة وجدة ورابغ والطائف، أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من تطبيق أفضل الممارسات للصحة والسلامة المهنية والبيئية، والتأكد من جاهزية المحطات وخطوط نقل الكهرباء لموسم الحج 1440هـ.

وشملت الزيارة 21 موقعاً، منها ١٨ محطة تحويل طاقة كهربائية وثلاث مستودعات مركزية في القطاع الغربي.

وقال المهندس "السعدي": "زيارات السلامة هذه معيار أساسي لمستوى أداء الشركة؛ لتوفير بيئة عمل آمنة من المخاطر، وذلك يعد من أهم أولويات الشركة، كما أن رفع الالتزام بوسائل السلامة والوقاية سيؤدي، بلا شك، إلى الحد من حدوث الإصابات وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين ورفع موثوقية الشبكة، وبين أن هدف الشركة هو الوصول إلى نسبة صفر من الحوادث المهنية".

وأشاد المهندس "السعدي" بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل منسوبي الشركة في سبيل تطوير وتفعيل جوانب الصحة والسلامة والبيئة.

من جهته، أوضح نائب الرئيس لنشاط الصيانة بالإنابة المهندس مطلق العتيبي، أن الشركة حققت مستوى عالياً في مجال الصحة والسلامة والبيئة على مدى السنوات الماضية، حيث حصل قطاع صيانة الشبكة الغربية على تقيم مرتفع في نظام الخمس نجوم لإدارة الصحة والسلامة، وهذا يساعد على وضع السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لتنظيم وتحقيق أفضل ظروف عمل ممكنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

فيما أثنى رئيس قطاع صيانة الشبكة بالغربية الدكتور صالح بامسق، على جهود زملائه في القطاع وممثلي السلامة وعلى دورهم الكبير في تطبيق معايير السلامة لضمان سلامة العاملين والمعدات.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,218
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,353
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,288
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,191

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة