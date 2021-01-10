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يوفِّر 380 ألف فرصة عمل ويُسهم بـ180 مليار ريال في الناتج المحلي

مدينة مليونية بطول 170 كم2.. ولي العهد يُطلق مشروع "ذا لاين" في نيوم

نموذج لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات مستقبلاً.. أنظار العالم تتجه إلى مشروع "ذا لاين"

"الربيعة": يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من الحوادث والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة

توجهت أنظار العالم، اليوم، إلى مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، والذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة: "#مشروع_ذا_لاين يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من حوادث الطرق والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة تسبق العالم أجمع"، وأضاف: "ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة".

وأكد الكثير من النشطاء أن ذلك المشروع إنساني، وسيحقق الكثير من تطلعات الشباب في ظل حكومتنا الرشيدة ووفقًا لرؤية السعودية 2030.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، وتأتي استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدُّم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

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نموذج لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات مستقبلاً.. أنظار العالم تتجه إلى مشروع "ذا لاين"
سبق

توجهت أنظار العالم، اليوم، إلى مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، والذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة: "#مشروع_ذا_لاين يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من حوادث الطرق والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة تسبق العالم أجمع"، وأضاف: "ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة".

وأكد الكثير من النشطاء أن ذلك المشروع إنساني، وسيحقق الكثير من تطلعات الشباب في ظل حكومتنا الرشيدة ووفقًا لرؤية السعودية 2030.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، وتأتي استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدُّم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
10:21 PM

نموذج لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات مستقبلاً.. أنظار العالم تتجه إلى مشروع "ذا لاين"

"الربيعة": يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من الحوادث والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة

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خالد الشاماني - نيوم
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توجهت أنظار العالم، اليوم، إلى مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، والذي يُعد نموذجًا لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلاً، ومخططًا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وقال الدكتور توفيق الربيعة: "#مشروع_ذا_لاين يستشرف مستقبلاً مشرقًا خاليًا من حوادث الطرق والتلوث ويعكس رؤية سعودية ثاقبة تسبق العالم أجمع"، وأضاف: "ولي العهد قائد ملهم حثيث الخطى للمستقبل بخطوات مبدعة وطموحة".

وأكد الكثير من النشطاء أن ذلك المشروع إنساني، وسيحقق الكثير من تطلعات الشباب في ظل حكومتنا الرشيدة ووفقًا لرؤية السعودية 2030.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم، ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، وتأتي استجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدُّم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م.

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