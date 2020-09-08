حالتان خطيرتان.. "حادث تصادم" في مدخل مكة يصيب 4 أشخاص

بلاغ تحركت على إثره فِرَق الهلال الأحمر للإسعاف ومن ثم نقلهم للمستشفى

أصيب 4 أشخاص في حادث مروري، مساء أمس، على طريق الكعكية بمكة المكرمة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووُصفت حالتان بالخطيرتين.

وفي التفاصيل؛ تَلَقّت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة مساء أمس، بلاغًا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في مدخل مكة؛ بالتحديد في منطقة الكعكية، وبه عدد من الإصابات.. وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فِرَق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة إلى الموقع، تَبَيّن وجود 4 إصابات؛ إصابتان خطيرتان، وإصابتان متوسطتا الخطورة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.