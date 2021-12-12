6 أنواع من "الحروق" الشائعة بالطائف.. تعرّف عليها

الذكور الأكثر إصابة بنسبة 49%.. النساء أكثر حذرًا

كشف رئيس قسم الحروق بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، استشاري جراحة التجميل، شاكر الفاران، عن ستة أنواع من الحروق التي تصل إلى المجمع باعتباره المتخصص في هذا المجال.

وتمثلت الأنواع الستة في (اللهب، المواد الساخنة، التعرض للأسيد، الليزر، التعرض للصعق الكهربائي، انفجار شواحن الجوالات).

وأشار رئيس التمريض بقسم الحروق بالمجمع، محمد الحارثي، إلى أن النساء أكثر حذرًا من الوقوع في التعرض لأنواع الحروق، فنسبة الإصابة من إجمالي المراجعين وصلت إلى 7,5%، وكانت النسبة الأعلى للرجال بنحو 49%، ثم الأطفال بنسبة 43%.

وأكد على أن بعض حالات الحروق تستغرق وقتًا طويلًا في العلاج، في حين تصدرت إحدى الحالات لرجل وافد فترات العلاج بـ 133 يومًا في تنويم المستشفى، بعد أن تعرض إلى حروق بليغة أصابت 60% من جسده.

وقال"الحارثي" إن قسم الحروق بالمجمع زود بكافة التجهيزات الحديثة والمتطورة في سبيل تقديم أفضل الخدمات، فضلاً عن تواجد الكفاءات المتخصصة في هذا المجال، داعيًا في الوقت نفسه الجميع إلى الحيطة والحذر، واتباع التعليمات للحماية من الحروق بمختلف أنواعها.