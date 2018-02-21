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"السعودية للخدمات الأرضية" تنظم لقاءها التوظيفي الثاني بجدة

خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري

نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية ـ الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية ـ لقائها التوظيفي الثاني بجدة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري.

جاء ذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج طريقك للمستقبل، والذي يهدف لتوظيف خريجي وخريجات الجامعات للعمل بالشركة في مواقع الخدمة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجا، أن "الشركة تسعى دائمًا لتوظيف أبناء هذا الوطن لدعم مسيرة الشركة وزيادة الإنتاج والاستمرار في خطوات التطوير.

وتابع: يأتي ذلك الملتقى التوظيفي بعد نجاح الملتقى الأول.

وقال إن انضمام هذه الكوادر الوطنية في الشركة سوف يعزز إمكاناتها وقدراتها في تنفيذ خطط التحول والتطوير، مؤكدًا أن العنصر البشري من أهم عناصر النجاح، ومن الأدوات الفاعلة في مواجهة التحديات في خدمات المناولة الأرضية.

ولفت إلى أن استقطاب الكوادر الوطنية المميزة وتقديم برامج التدريب لها سيعود بالنفع لعملائنا من شركات الطيران، حيث نسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمات المناولة الأرضية وبأرقى مستوى، ولن نقف لهذا الحد بل نطمع للأفضل دائمًا.

يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، نظمت ملتقى التوظيف الأول بجدة من 24-27 ديسمبر 2017، للمتقدمين للعمل بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبالإدارة العامة بجدة، وتم قبول حوالي 60 موظفًا وموظفة.

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"السعودية للخدمات الأرضية" تنظم لقاءها التوظيفي الثاني بجدة
سبق

نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية ـ الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية ـ لقائها التوظيفي الثاني بجدة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري.

جاء ذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج طريقك للمستقبل، والذي يهدف لتوظيف خريجي وخريجات الجامعات للعمل بالشركة في مواقع الخدمة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجا، أن "الشركة تسعى دائمًا لتوظيف أبناء هذا الوطن لدعم مسيرة الشركة وزيادة الإنتاج والاستمرار في خطوات التطوير.

وتابع: يأتي ذلك الملتقى التوظيفي بعد نجاح الملتقى الأول.

وقال إن انضمام هذه الكوادر الوطنية في الشركة سوف يعزز إمكاناتها وقدراتها في تنفيذ خطط التحول والتطوير، مؤكدًا أن العنصر البشري من أهم عناصر النجاح، ومن الأدوات الفاعلة في مواجهة التحديات في خدمات المناولة الأرضية.

ولفت إلى أن استقطاب الكوادر الوطنية المميزة وتقديم برامج التدريب لها سيعود بالنفع لعملائنا من شركات الطيران، حيث نسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمات المناولة الأرضية وبأرقى مستوى، ولن نقف لهذا الحد بل نطمع للأفضل دائمًا.

يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، نظمت ملتقى التوظيف الأول بجدة من 24-27 ديسمبر 2017، للمتقدمين للعمل بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبالإدارة العامة بجدة، وتم قبول حوالي 60 موظفًا وموظفة.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
04:26 PM

"السعودية للخدمات الأرضية" تنظم لقاءها التوظيفي الثاني بجدة

خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري

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عبدالله الراجحي - جدة
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نظمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية ـ الشركة الرائدة في مجال الخدمات الأرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية ـ لقائها التوظيفي الثاني بجدة خلال الفترة من 18 إلى 21 فبراير الجاري.

جاء ذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن برنامج طريقك للمستقبل، والذي يهدف لتوظيف خريجي وخريجات الجامعات للعمل بالشركة في مواقع الخدمة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، المهندس عمر بن محمد نجا، أن "الشركة تسعى دائمًا لتوظيف أبناء هذا الوطن لدعم مسيرة الشركة وزيادة الإنتاج والاستمرار في خطوات التطوير.

وتابع: يأتي ذلك الملتقى التوظيفي بعد نجاح الملتقى الأول.

وقال إن انضمام هذه الكوادر الوطنية في الشركة سوف يعزز إمكاناتها وقدراتها في تنفيذ خطط التحول والتطوير، مؤكدًا أن العنصر البشري من أهم عناصر النجاح، ومن الأدوات الفاعلة في مواجهة التحديات في خدمات المناولة الأرضية.

ولفت إلى أن استقطاب الكوادر الوطنية المميزة وتقديم برامج التدريب لها سيعود بالنفع لعملائنا من شركات الطيران، حيث نسعى دائمًا لتقديم أفضل خدمات المناولة الأرضية وبأرقى مستوى، ولن نقف لهذا الحد بل نطمع للأفضل دائمًا.

يذكر أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية، نظمت ملتقى التوظيف الأول بجدة من 24-27 ديسمبر 2017، للمتقدمين للعمل بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبالإدارة العامة بجدة، وتم قبول حوالي 60 موظفًا وموظفة.

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