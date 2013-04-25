أرقى الخدمات لمواكبة رؤية المملكة.. خطة تناقشها "تطويرية رئاسة الحرمين"

توجيهات من "السديس" واجتماع أول للجنة بحضور رئيسها وأعضائها للبحث

عقد أعضاء اللجنة التطويرية للتخطيط وتحقيق الرؤية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الاجتماع الأول برئاسة رئيس اللجنة الدكتور عبدالوهاب الرسيني؛ وذلك لبحث ومناقشة أهداف خطة الرئاسة، بحضور أعضاء اللجنة.

وقد ضمت اللجنة "وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي، ومدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي بن عبد الله مليباري، ومدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس بن محمد المسعودي، ومدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني، وفارس الجفري".

تم خلال الاجتماع استضافة المهندس فهد بن عبد الله مليباري وكيل إدارة التواصل الداخلي ؛ لعرض عدد من الموضوعات وتبادل الرأي فيما يخص خطة الرئاسة؛ حيث يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتقديم أرقى الخدمات التطويرية المواكبة لرؤية المملكة 2030.