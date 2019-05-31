انطلاق الدورة العلمية السابعة في المسجد الحرام

ستُبث كل يوم من الأحد عبر منصة منارة الحرمين

أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، عن انطلاق الدورة العلمية العامة السابعة، التي يرعاها الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وعدد من أصحاب الفضيلة.

وستُبث الدورة كل يوم من الأحد القادم الموافق 25/ 10 حتى يوم الخميس 29/ 10، عبر منصة منارة الحرمين.