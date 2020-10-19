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محافظ المجمعة يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"

تهدف إلى غرس روح الانتماء الوطني في المجتمع

دشن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود -حفظه الله- بديوان المحافظة صباح اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة" والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة الشيخ محمد بن سليمان البريه وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الشيخ أحمد بن عبدالله الحزيمي وعددٍ من منسوبي الجمعية.

وتهدف المبادرة إلى غرس روح الانتماء الوطني وتعزيز قيم الوطنية والاعتدال في المجتمع ومحاربة الأفكار الضالة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية.

فيما ثمّن محافظ المجمعة ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وإدارة المساجد وجمعية الدعوة بالمجمعة من دور متميز لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة فئات المجتمع والإسهام في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.

يُشار إلى أن الجمعية عملت على إقامة أكثر من 30 برنامجًا دعويًا في مساجد وجوامع المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة القسم النسائي بالجمعية عبر مجموعة من الكلمات التي تستهدف المجتمع النسائي وكذلك الجاليات بمختلف جنسياتهم ولغاتهم لديهم نصيب كبير من هذه المبادرة بتوعيتهم من خلال خمسة دعاة من دعاة الجمعية تناولوا هذا الموضوع.

يُذكر أنه تم وضع مجموعة من اللوحات التوعوية بجانب الطرق الرئيسة في المجمعة فيها مقولات للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولمجموعة من أصحاب الفضيلة من هيئة كبار العلماء حفظهم الله.

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محافظ المجمعة يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"
سبق

دشن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود -حفظه الله- بديوان المحافظة صباح اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة" والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة الشيخ محمد بن سليمان البريه وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الشيخ أحمد بن عبدالله الحزيمي وعددٍ من منسوبي الجمعية.

وتهدف المبادرة إلى غرس روح الانتماء الوطني وتعزيز قيم الوطنية والاعتدال في المجتمع ومحاربة الأفكار الضالة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية.

فيما ثمّن محافظ المجمعة ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وإدارة المساجد وجمعية الدعوة بالمجمعة من دور متميز لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة فئات المجتمع والإسهام في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.

يُشار إلى أن الجمعية عملت على إقامة أكثر من 30 برنامجًا دعويًا في مساجد وجوامع المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة القسم النسائي بالجمعية عبر مجموعة من الكلمات التي تستهدف المجتمع النسائي وكذلك الجاليات بمختلف جنسياتهم ولغاتهم لديهم نصيب كبير من هذه المبادرة بتوعيتهم من خلال خمسة دعاة من دعاة الجمعية تناولوا هذا الموضوع.

يُذكر أنه تم وضع مجموعة من اللوحات التوعوية بجانب الطرق الرئيسة في المجمعة فيها مقولات للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولمجموعة من أصحاب الفضيلة من هيئة كبار العلماء حفظهم الله.

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:21 PM

محافظ المجمعة يدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة"

تهدف إلى غرس روح الانتماء الوطني في المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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دشن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود -حفظه الله- بديوان المحافظة صباح اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة" والتي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض، بحضور مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجمعة الشيخ محمد بن سليمان البريه وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة بالجمعية الشيخ أحمد بن عبدالله الحزيمي وعددٍ من منسوبي الجمعية.

وتهدف المبادرة إلى غرس روح الانتماء الوطني وتعزيز قيم الوطنية والاعتدال في المجتمع ومحاربة الأفكار الضالة للجماعات الإرهابية والانتماءات الحزبية.

فيما ثمّن محافظ المجمعة ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وإدارة المساجد وجمعية الدعوة بالمجمعة من دور متميز لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في خدمة فئات المجتمع والإسهام في توعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.

يُشار إلى أن الجمعية عملت على إقامة أكثر من 30 برنامجًا دعويًا في مساجد وجوامع المحافظة، بالإضافة إلى مشاركة القسم النسائي بالجمعية عبر مجموعة من الكلمات التي تستهدف المجتمع النسائي وكذلك الجاليات بمختلف جنسياتهم ولغاتهم لديهم نصيب كبير من هذه المبادرة بتوعيتهم من خلال خمسة دعاة من دعاة الجمعية تناولوا هذا الموضوع.

يُذكر أنه تم وضع مجموعة من اللوحات التوعوية بجانب الطرق الرئيسة في المجمعة فيها مقولات للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ولمجموعة من أصحاب الفضيلة من هيئة كبار العلماء حفظهم الله.

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