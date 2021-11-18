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بـ"شيول".. رجلا أمن ينقذان مسنّاً وزوجته من سيول شعراء الحجرة

"الدفاع المدني" تولى إكمال المحضر والإجراءات النظامية

أنقذ رجلا أمن أحدهما متقاعد، مسنين من موتٍ محقق، بعد أن جرفت السيول مركبة كان يستقلانها في وادي شعراء الحجرة.

ويروي رقيب أمن الطرق أحمد عطية الزهراني أحد البطلين لـ"سبق": كنت مع ابن عمي رقيب الشرطة المتقاعد عطية صالح الزهراني مساءً، ووردنا اتصال من أحد الشبان يطلب إنقاذ والده ووالدته الستينيّين اللذين حاولا عبور سيل وادي الشعراء بقرية الشعبين في محافظة الحجرة، مستقلين سيارة من نوع جيب شاص، والذي تعطل الإطار الأمامي وانحرفت المركبة مع مجرى السيل وغطتها المياه.

وأضاف: "سارعنا لتشغيل آلية ثقيلة من نوع "شيول" العائدة لوالدي -رحمه الله- ومباشرة الحادثة في أسرع وقت، حيث عبرنا مجرى السيل وتم التمكّن من إخراج المرأة من داخل السيارة أولاً ونقلها لمنطقة آمنة، ثم العودة للرجل وسحب المركبة وهو بداخلها، وإخراجه من مجرى السيل إلى موقع بعيد عن الخطر؛ حيث تواجد رجال الدفاع المدني لإكمال المحضر والإجراءات النظامية.

وكان الدفاع المدني قد حذر من عبور الأودية أثناء جريان السيول، داعياً المواطنين للتقيد بوسائل السلامة ومتابعة تحذيرات الأرصاد وحماية البيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ"شيول".. رجلا أمن ينقذان مسنّاً وزوجته من سيول شعراء الحجرة
سبق

أنقذ رجلا أمن أحدهما متقاعد، مسنين من موتٍ محقق، بعد أن جرفت السيول مركبة كان يستقلانها في وادي شعراء الحجرة.

ويروي رقيب أمن الطرق أحمد عطية الزهراني أحد البطلين لـ"سبق": كنت مع ابن عمي رقيب الشرطة المتقاعد عطية صالح الزهراني مساءً، ووردنا اتصال من أحد الشبان يطلب إنقاذ والده ووالدته الستينيّين اللذين حاولا عبور سيل وادي الشعراء بقرية الشعبين في محافظة الحجرة، مستقلين سيارة من نوع جيب شاص، والذي تعطل الإطار الأمامي وانحرفت المركبة مع مجرى السيل وغطتها المياه.

وأضاف: "سارعنا لتشغيل آلية ثقيلة من نوع "شيول" العائدة لوالدي -رحمه الله- ومباشرة الحادثة في أسرع وقت، حيث عبرنا مجرى السيل وتم التمكّن من إخراج المرأة من داخل السيارة أولاً ونقلها لمنطقة آمنة، ثم العودة للرجل وسحب المركبة وهو بداخلها، وإخراجه من مجرى السيل إلى موقع بعيد عن الخطر؛ حيث تواجد رجال الدفاع المدني لإكمال المحضر والإجراءات النظامية.

وكان الدفاع المدني قد حذر من عبور الأودية أثناء جريان السيول، داعياً المواطنين للتقيد بوسائل السلامة ومتابعة تحذيرات الأرصاد وحماية البيئة.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:36 PM

بـ"شيول".. رجلا أمن ينقذان مسنّاً وزوجته من سيول شعراء الحجرة

"الدفاع المدني" تولى إكمال المحضر والإجراءات النظامية

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
1
2,023

أنقذ رجلا أمن أحدهما متقاعد، مسنين من موتٍ محقق، بعد أن جرفت السيول مركبة كان يستقلانها في وادي شعراء الحجرة.

ويروي رقيب أمن الطرق أحمد عطية الزهراني أحد البطلين لـ"سبق": كنت مع ابن عمي رقيب الشرطة المتقاعد عطية صالح الزهراني مساءً، ووردنا اتصال من أحد الشبان يطلب إنقاذ والده ووالدته الستينيّين اللذين حاولا عبور سيل وادي الشعراء بقرية الشعبين في محافظة الحجرة، مستقلين سيارة من نوع جيب شاص، والذي تعطل الإطار الأمامي وانحرفت المركبة مع مجرى السيل وغطتها المياه.

وأضاف: "سارعنا لتشغيل آلية ثقيلة من نوع "شيول" العائدة لوالدي -رحمه الله- ومباشرة الحادثة في أسرع وقت، حيث عبرنا مجرى السيل وتم التمكّن من إخراج المرأة من داخل السيارة أولاً ونقلها لمنطقة آمنة، ثم العودة للرجل وسحب المركبة وهو بداخلها، وإخراجه من مجرى السيل إلى موقع بعيد عن الخطر؛ حيث تواجد رجال الدفاع المدني لإكمال المحضر والإجراءات النظامية.

وكان الدفاع المدني قد حذر من عبور الأودية أثناء جريان السيول، داعياً المواطنين للتقيد بوسائل السلامة ومتابعة تحذيرات الأرصاد وحماية البيئة.

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