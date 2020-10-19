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قرقاش: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا

قال: نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بجمال الحياة

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حالياً، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا".

وغرّد قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة.

وتابع: أسمع من عديدٍ من الأصدقاء توجّههم وأسرهم إلى فعاليات الرياض.. الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها، ونتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة.

قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرقاش: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا
سبق

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حالياً، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا".

وغرّد قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة.

وتابع: أسمع من عديدٍ من الأصدقاء توجّههم وأسرهم إلى فعاليات الرياض.. الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها، ونتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
11:08 AM

قرقاش: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا

قال: نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بجمال الحياة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,732

علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حالياً، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا".

وغرّد قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة.

وتابع: أسمع من عديدٍ من الأصدقاء توجّههم وأسرهم إلى فعاليات الرياض.. الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها، ونتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة.

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