"تويتر" تتيح تسجيل المقاطع الصوتية ونشرها كتغريدات

كل تغريدة صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية

أعلنت "تويتر" عن اختبارها ميزة جديدة على منصتها تتيح تسجيل مقاطع صوتية ونشرها كتغريدات كلامية.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فقد أتيحت الميزة حتى الآن، على نظام iOS، وانطلق العمل بها بداية من الأربعاء 17 يونيو، لـ"مجموعة محدودة من المستخدمين".

وقالت الموظفتان في "تويتر"، مايا باترسون وريمي بورغوين، عبر مدونة على الإنترنت: في بعض الأحيان لا يكفي 280 حرفًا للتعبير، كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة؛ لذا بدءًا من اليوم، نحن نختبر ميزة جديدة ستضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا للتغريد، صوتك الشخصي.

وأضافت المدونة: إذا تمكنت من الوصول إليها، فسترى رمزًا جديدًا على شكل موجة بجانب رمز الكاميرا عند إنشاء تغريدة. ويمكن النقر على هذه الأيقونة ليظهر زر تسجيل أحمر أسفل الشاشة، والذي يمكنك النقر عليه لبدء تسجيل رسالتك.

وأردفت: كل تغريدة صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية". وإذا كان لديك الكثير لتتحدث عنه فقط استمر في الكلام؛ حيث إنه بمجرد الوصول إلى الحد الزمني للتغريدة الصوتية، تبدأ تغريدة صوتية جديدة تلقائيًّا في التسجيل، وبالتالي إنشاء سلسلة رسائل.

وجاء في المدونة: لا يمكن إضافة الصوت إلا إلى التغريدات الأصلية؛ وفقًا للمدونة؛ لذا لا يمكنك تضمينها في الردود أو إعادة التغريد مع تعليق. وهناك شيء ثانوي آخر يجب ملاحظته؛ وهو أنه مهما كانت صورة ملفك الشخصي عند تسجيل مقطع صوتي؛ سيتم إرفاقه دائمًا بتغريدة الصوت تلك. وتقول "تويتر": "ستتم إضافة صورة ملفك الشخصي الحالية كصورة ثابتة على المرفق الصوتي، ولن يتم تحديثها إذا قمت بتحديث صورة ملفك الشخصي".

ويمكنك الاستماع إلى التغريدات الصوتية بالضغط على زر التشغيل.

ومن المتوقع أن تتم إتاحة الميزة الجديدة لجميع مستخدمي نظام التشغيل iOS خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد الاختبار.