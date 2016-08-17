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الاتحاد الآسيوي يكرم 6 سعوديين في لعبة المبارزة

احتفى بالطويل بعد حصوله على ذهبية سلاح الابيه

كرم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة سيلسو دايرت؛ 6 سعوديين مشاركين في دورة تنظيم البطولات الكبرى التي نظمتها اللجنة المنظمة لبطولة الجولة الآسيوية تحت 17 سنة المقامة حالياً في مدينة تايبيه الصينية، هم عبدالله بوكويمل منسق إدارة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة، والعنود الحرقان مديرة الشراكات في الاتحاد، وخالد صدقة وتركي العنزي وتركي المطيري وحاتم الصويلح، وذلك بعد حصولهم على شهادة في دورة تنظيم البطولات.

وشملت الدورة طريقة الإدارة الفنية للبطولات باستخدام أحدث البرامج والتكنولوجيا لإدارة بطولات المبارزة وإدارة حفل التتويج وترتيب الملاعب،كما كرّم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، لاعب المنتخب السعودي حسين الطويل؛ لحصوله على ذهبية منافسات سلاح الابيه.

من جهته يختتم المنتخب السعودي (بنين) مشاركته في البطولة بخوض منافسات السيبر التي يمثل المنتخب السعودي فيها علي البحراني وجاسر البكر، يتنافسان مع 55 لاعباً من سبعة منتخبات وهي: السعودية وأستراليا وتايبيه هونج كونج واليابان وسنغافورة والفلبين.

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الاتحاد الآسيوي يكرم 6 سعوديين في لعبة المبارزة
سبق

كرم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة سيلسو دايرت؛ 6 سعوديين مشاركين في دورة تنظيم البطولات الكبرى التي نظمتها اللجنة المنظمة لبطولة الجولة الآسيوية تحت 17 سنة المقامة حالياً في مدينة تايبيه الصينية، هم عبدالله بوكويمل منسق إدارة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة، والعنود الحرقان مديرة الشراكات في الاتحاد، وخالد صدقة وتركي العنزي وتركي المطيري وحاتم الصويلح، وذلك بعد حصولهم على شهادة في دورة تنظيم البطولات.

وشملت الدورة طريقة الإدارة الفنية للبطولات باستخدام أحدث البرامج والتكنولوجيا لإدارة بطولات المبارزة وإدارة حفل التتويج وترتيب الملاعب،كما كرّم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، لاعب المنتخب السعودي حسين الطويل؛ لحصوله على ذهبية منافسات سلاح الابيه.

من جهته يختتم المنتخب السعودي (بنين) مشاركته في البطولة بخوض منافسات السيبر التي يمثل المنتخب السعودي فيها علي البحراني وجاسر البكر، يتنافسان مع 55 لاعباً من سبعة منتخبات وهي: السعودية وأستراليا وتايبيه هونج كونج واليابان وسنغافورة والفلبين.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
07:31 PM

الاتحاد الآسيوي يكرم 6 سعوديين في لعبة المبارزة

احتفى بالطويل بعد حصوله على ذهبية سلاح الابيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة سيلسو دايرت؛ 6 سعوديين مشاركين في دورة تنظيم البطولات الكبرى التي نظمتها اللجنة المنظمة لبطولة الجولة الآسيوية تحت 17 سنة المقامة حالياً في مدينة تايبيه الصينية، هم عبدالله بوكويمل منسق إدارة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة، والعنود الحرقان مديرة الشراكات في الاتحاد، وخالد صدقة وتركي العنزي وتركي المطيري وحاتم الصويلح، وذلك بعد حصولهم على شهادة في دورة تنظيم البطولات.

وشملت الدورة طريقة الإدارة الفنية للبطولات باستخدام أحدث البرامج والتكنولوجيا لإدارة بطولات المبارزة وإدارة حفل التتويج وترتيب الملاعب،كما كرّم رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، لاعب المنتخب السعودي حسين الطويل؛ لحصوله على ذهبية منافسات سلاح الابيه.

من جهته يختتم المنتخب السعودي (بنين) مشاركته في البطولة بخوض منافسات السيبر التي يمثل المنتخب السعودي فيها علي البحراني وجاسر البكر، يتنافسان مع 55 لاعباً من سبعة منتخبات وهي: السعودية وأستراليا وتايبيه هونج كونج واليابان وسنغافورة والفلبين.

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