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"الأخضر السعودي" يواصل تحضيراته لمواجهة الكويت غدًا

في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا التي تحتضنها العراق

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني (الوطني) يوسف عنبر؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الكويتي غدًا الأحد، في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا (المجموعة الثانية)، التي تحتضنها مدينة أربيل العراقية هذه الأيام.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بحضور ممثلي منتخبات المجموعة الثانية، تم من خلاله مناقشة كافة التنظيمات الفنية والتسويقية والإعلانية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر السعودي" يواصل تحضيراته لمواجهة الكويت غدًا
سبق

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني (الوطني) يوسف عنبر؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الكويتي غدًا الأحد، في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا (المجموعة الثانية)، التي تحتضنها مدينة أربيل العراقية هذه الأيام.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بحضور ممثلي منتخبات المجموعة الثانية، تم من خلاله مناقشة كافة التنظيمات الفنية والتسويقية والإعلانية.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
02:34 PM

"الأخضر السعودي" يواصل تحضيراته لمواجهة الكويت غدًا

في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا التي تحتضنها العراق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني (الوطني) يوسف عنبر؛ تحضيراته لمواجهة نظيره الكويتي غدًا الأحد، في أولى مواجهات بطولة غرب آسيا (المجموعة الثانية)، التي تحتضنها مدينة أربيل العراقية هذه الأيام.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة عقدت اليوم السبت اجتماعًا فنيًّا بحضور ممثلي منتخبات المجموعة الثانية، تم من خلاله مناقشة كافة التنظيمات الفنية والتسويقية والإعلانية.

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