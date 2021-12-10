انطلاق فعاليات منتدى "العاملين مع الشباب".. غدًا

يستعرض 4 تجارب محلية متميزة برعاية وزير الموارد

يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي يومي السبت والأحد الموافق ٧-٨ جمادى الأولى الموافق ١١-١٢ ديسمبر ٢٠٢١م فعاليات منتدى العاملين مع الشباب في نسخته الثانية "حضورياً وافتراضيًا" الذي تنظمه مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بمشاركة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية وأوقاف الضويان وبنك الجزيرة وشركة شباب مجتمعي الوقفية كشريك تدريبي، وبشراكة علمية مع المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود.

وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى علي بن سليمان الراجحي: المنتدى يهدف إلى بحث أدوار منظومة قطاع الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومناقشة ممكّنات قطاع الشباب، واستكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، وتحفيز قطاع الشباب لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء برامج الرؤية.

وأضاف: المنتدى سيناقش على مدى يومين ثلاث دراسات وطنية تم إعدادها بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات المحلية، كما يستعرض أربع تجارب محلية متميزة.

وأردف: يتضمن برنامج المنتدى ثمان ورش علمية وخمس دورات تدريبية ستساهم في تطوير قدرات ومهارات العاملين مع الشباب.

وقال "الراجحي": المنتدى سيشهد إطلاق مبادرات وشراكات بين عدد من المانحين والقطاعات الحكومية بما يقدم حلولاً لتطوير منظومة قطاع الشباب الذي يمثل مكوناً أساسياً في رؤية المملكة.

وأضاف: حضور الفعاليات سيكون متاحًا للجميع من خلال منصة افتراضية تقدم خدماتها بشكل ميسر للحضور من داخل المملكة و خارجها، للمهتمين بقطاع الشباب.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى هو الفعالية الوطنية الرئيسية التي تجمع تحت سقف واحد صناع القرار والعاملين والباحثين والخبراء في الشأن الشبابي.

ويأمل المنظمون أن يكون هذا المنتدى محفزًا لطرح حلول ومبادرات مهمة تسهم في تطوير قطاع الشباب بالمملكة بما يعزز من فرصه ويعظم أدواره في رؤية المملكة 2030.