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9309 إصابات جديدة بكورونا في الهند و2149 حالة ببلجيكا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 9309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و78 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10880603 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155447 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10589230 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و39 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 733100 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 21551 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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9309 إصابات جديدة بكورونا في الهند و2149 حالة ببلجيكا
سبق

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 9309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و78 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10880603 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155447 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10589230 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و39 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 733100 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 21551 وفاة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
01:27 PM

9309 إصابات جديدة بكورونا في الهند و2149 حالة ببلجيكا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية 9309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و78 وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 10880603 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155447 وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين وصل إلى 10589230 حالة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 2149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و39 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية، في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد ارتفع إلى 733100 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 21551 وفاة.

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