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عقوبته قد تصل لمليون ريال و15 سنة سجنًا.. ضبط مقيم بالقصيم نقل مخالفتين للنظام بمركبته

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالة المخالفتين لجهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن قوة المهمات والواجبات الخاصة، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لنقله بمركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفتين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكّد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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عقوبته قد تصل لمليون ريال و15 سنة سجنًا.. ضبط مقيم بالقصيم نقل مخالفتين للنظام بمركبته
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن قوة المهمات والواجبات الخاصة، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لنقله بمركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفتين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكّد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:48 PM

عقوبته قد تصل لمليون ريال و15 سنة سجنًا.. ضبط مقيم بالقصيم نقل مخالفتين للنظام بمركبته

اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالة المخالفتين لجهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن قوة المهمات والواجبات الخاصة، من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لنقله بمركبته مخالفتين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة المخالفتين لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكّد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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