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"سد ظلامة" يظلم الطريق ويحتجز عوائل ومسنين.. والأهالي يناشدون "البيئة" الحل

طالبوا بفتح طريق بعيدًا عنه لتسهيل الوصول للمزارع أثناء الأمطار والسيول

رغم أن سد ظلامة يعد من أهم السدود في محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة إلا أنه أصبح عائقًا للأهالي بعد هطول الأمطار وامتلاء السد؛ وذلك بسبب وضع المقاول السابق الطريق بجانب السد؛ ما تسبب في احتجاز العديد من الأهالي، منهم كبار السن الذي يعانون أمراضًا مزمنة.

وأكد عدد من الأهالي لـ"سبق" أن المقاول السابق قام بوضع الطريق بجانب السد؛ ما تسبَّب في احتجاز الأهالي، وتعثُّر الوصول للمزارع أثناء الأمطار والسيول. مؤكدين أن هناك عوائل تم احتجازهم بسبب عدم وجود طريق يصل لهم.

وناشد الأهالي وزارة البيئة والمياه حل هذه المشكلة التي تسببت في معاناة كبيرة بين الأهالي وأصحاب المزارع، مطالبين بفتح طريق بعيدًا عن السد لتسهيل تحركاتهم ووصولهم إلى المزارع.

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"سد ظلامة" يظلم الطريق ويحتجز عوائل ومسنين.. والأهالي يناشدون "البيئة" الحل
سبق

رغم أن سد ظلامة يعد من أهم السدود في محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة إلا أنه أصبح عائقًا للأهالي بعد هطول الأمطار وامتلاء السد؛ وذلك بسبب وضع المقاول السابق الطريق بجانب السد؛ ما تسبب في احتجاز العديد من الأهالي، منهم كبار السن الذي يعانون أمراضًا مزمنة.

وأكد عدد من الأهالي لـ"سبق" أن المقاول السابق قام بوضع الطريق بجانب السد؛ ما تسبَّب في احتجاز الأهالي، وتعثُّر الوصول للمزارع أثناء الأمطار والسيول. مؤكدين أن هناك عوائل تم احتجازهم بسبب عدم وجود طريق يصل لهم.

وناشد الأهالي وزارة البيئة والمياه حل هذه المشكلة التي تسببت في معاناة كبيرة بين الأهالي وأصحاب المزارع، مطالبين بفتح طريق بعيدًا عن السد لتسهيل تحركاتهم ووصولهم إلى المزارع.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
09:38 PM

"سد ظلامة" يظلم الطريق ويحتجز عوائل ومسنين.. والأهالي يناشدون "البيئة" الحل

طالبوا بفتح طريق بعيدًا عنه لتسهيل الوصول للمزارع أثناء الأمطار والسيول

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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4,730

رغم أن سد ظلامة يعد من أهم السدود في محافظة وادي الفرع جنوب المدينة المنورة إلا أنه أصبح عائقًا للأهالي بعد هطول الأمطار وامتلاء السد؛ وذلك بسبب وضع المقاول السابق الطريق بجانب السد؛ ما تسبب في احتجاز العديد من الأهالي، منهم كبار السن الذي يعانون أمراضًا مزمنة.

وأكد عدد من الأهالي لـ"سبق" أن المقاول السابق قام بوضع الطريق بجانب السد؛ ما تسبَّب في احتجاز الأهالي، وتعثُّر الوصول للمزارع أثناء الأمطار والسيول. مؤكدين أن هناك عوائل تم احتجازهم بسبب عدم وجود طريق يصل لهم.

وناشد الأهالي وزارة البيئة والمياه حل هذه المشكلة التي تسببت في معاناة كبيرة بين الأهالي وأصحاب المزارع، مطالبين بفتح طريق بعيدًا عن السد لتسهيل تحركاتهم ووصولهم إلى المزارع.

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