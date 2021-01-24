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العراق تسجل 4930 إصابة جديدة بكورونا و4347 حالة بالكويت

في الساعات الـ24 الماضية

سجلت العراق اليوم 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و154 ألفًا و237 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها اليوم بأنه سُجِّل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و283 حالة.

وأشار التقرير إلى شفاء 2000 شخص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و78 ألفًا و422.

الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 497454.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إنه سُجِّلت 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر90 %.

وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة جراء الإصابة, ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.

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العراق تسجل 4930 إصابة جديدة بكورونا و4347 حالة بالكويت
سبق

سجلت العراق اليوم 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و154 ألفًا و237 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها اليوم بأنه سُجِّل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و283 حالة.

وأشار التقرير إلى شفاء 2000 شخص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و78 ألفًا و422.

الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 497454.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إنه سُجِّلت 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر90 %.

وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة جراء الإصابة, ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
06:28 PM

العراق تسجل 4930 إصابة جديدة بكورونا و4347 حالة بالكويت

في الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت العراق اليوم 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و154 ألفًا و237 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في تقرير لها اليوم بأنه سُجِّل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24 ألفًا و283 حالة.

وأشار التقرير إلى شفاء 2000 شخص، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و78 ألفًا و422.

الكويت
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 497454.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إنه سُجِّلت 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر90 %.

وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة جراء الإصابة, ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,656
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