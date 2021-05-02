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"الجوهرة" تشهد قرعة بطولة الأندية الآسيوية الـ23 لكرة اليد

بمشاركة الوحدة ومضر

أُجريت مساء أمس السبت قرعة البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال في مدينة جدة السعودية، وسط حضور ومشاركة بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن قارة آسيا، والدكتور أحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة لفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، وسلطان أزهر رئيس نادي الوحدة، وبعض ممثلي الفرق المشاركة في البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 – 21 يونيو القادم.

وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة فريق نادي الوحدة السعودي المجموعة «B»، فيما وقع فريق نادي مضر السعودي في المجموعة «A» ، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد التي تنص على تفادي ناديين من البلد نفسه في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من: الوحدة السعودي، أوزبك الأوزباكستاني، القطن اليمني، كيرمان الإيراني، الدحيل القطري والكويت الكويتي. فيما ضمت المجموعة الأولى: العربي القطري، شاهد كزرون الإيراني، السالمية الكويتي، مضر السعودي والنجمة البحريني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الجوهرة" تشهد قرعة بطولة الأندية الآسيوية الـ23 لكرة اليد
سبق

أُجريت مساء أمس السبت قرعة البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال في مدينة جدة السعودية، وسط حضور ومشاركة بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن قارة آسيا، والدكتور أحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة لفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، وسلطان أزهر رئيس نادي الوحدة، وبعض ممثلي الفرق المشاركة في البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 – 21 يونيو القادم.

وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة فريق نادي الوحدة السعودي المجموعة «B»، فيما وقع فريق نادي مضر السعودي في المجموعة «A» ، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد التي تنص على تفادي ناديين من البلد نفسه في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من: الوحدة السعودي، أوزبك الأوزباكستاني، القطن اليمني، كيرمان الإيراني، الدحيل القطري والكويت الكويتي. فيما ضمت المجموعة الأولى: العربي القطري، شاهد كزرون الإيراني، السالمية الكويتي، مضر السعودي والنجمة البحريني.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:52 AM

"الجوهرة" تشهد قرعة بطولة الأندية الآسيوية الـ23 لكرة اليد

بمشاركة الوحدة ومضر

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أُجريت مساء أمس السبت قرعة البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال في مدينة جدة السعودية، وسط حضور ومشاركة بدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن قارة آسيا، والدكتور أحمد أبو الليل المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إضافة لفاضل النمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، وسلطان أزهر رئيس نادي الوحدة، وبعض ممثلي الفرق المشاركة في البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 – 21 يونيو القادم.

وأسفرت القرعة عن اختيار مستضيف البطولة فريق نادي الوحدة السعودي المجموعة «B»، فيما وقع فريق نادي مضر السعودي في المجموعة «A» ، وذلك بحسب لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة اليد التي تنص على تفادي ناديين من البلد نفسه في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الثانية كلاً من: الوحدة السعودي، أوزبك الأوزباكستاني، القطن اليمني، كيرمان الإيراني، الدحيل القطري والكويت الكويتي. فيما ضمت المجموعة الأولى: العربي القطري، شاهد كزرون الإيراني، السالمية الكويتي، مضر السعودي والنجمة البحريني.

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