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"الغامدي" يشيد بتلمُّس القيادة احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير

خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

ولي العهد يتبرع بـ10 ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان

امتدادًا لدعم "محمد بن سلمان" غير المحدود لتطوير القطاع غير الربحي

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تبرعًا سخيًّا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع غير المستغرب من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) امتدادًا لدعمه غير المحدود لتطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، ودعمه منصة إحسان التي كانت محل اهتمام ومتابعة حثيثة من سموه طيلة تطويرها لتُقدِّم خدمة نوعية لهذا القطاع، وتعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.

وثمَّن عاليًا رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التبرع الكريم الذي قدَّمه سمو ولي العهد لأعمال الخير في منصة إحسان. وأضاف قائلاً: "يقدم خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، بتبرعهما اليوم مثالاً يُحتذى في دعم الأهداف الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان، التي تعد النافذة الموحدة لأشكال التبرعات كافة".

وأوضح الدكتور الغامدي أن منصّة «إحسان» تهدف إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي، وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري وغير الربحي.

وأشار إلى أن المنصّة تُعتبر منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات، وهي تستثمر البيانات في تحديد وتقييم درجات الاحتياج، وتوجيه التبرعات لها؛ ما يمكِّنها من مساعدة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، فضلاً عن تسهيل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصّات، وإطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة داخل السعودية عبر بوابةٍ إلكترونية واحدة ميسرةٍ وسهلة الاستخدام.

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ولي العهد يتبرع بـ10 ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان
سبق

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تبرعًا سخيًّا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع غير المستغرب من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) امتدادًا لدعمه غير المحدود لتطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، ودعمه منصة إحسان التي كانت محل اهتمام ومتابعة حثيثة من سموه طيلة تطويرها لتُقدِّم خدمة نوعية لهذا القطاع، وتعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.

وثمَّن عاليًا رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التبرع الكريم الذي قدَّمه سمو ولي العهد لأعمال الخير في منصة إحسان. وأضاف قائلاً: "يقدم خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، بتبرعهما اليوم مثالاً يُحتذى في دعم الأهداف الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان، التي تعد النافذة الموحدة لأشكال التبرعات كافة".

وأوضح الدكتور الغامدي أن منصّة «إحسان» تهدف إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي، وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري وغير الربحي.

وأشار إلى أن المنصّة تُعتبر منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات، وهي تستثمر البيانات في تحديد وتقييم درجات الاحتياج، وتوجيه التبرعات لها؛ ما يمكِّنها من مساعدة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، فضلاً عن تسهيل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصّات، وإطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة داخل السعودية عبر بوابةٍ إلكترونية واحدة ميسرةٍ وسهلة الاستخدام.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
11:35 PM
اخر تعديل
17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
12:09 AM

ولي العهد يتبرع بـ10 ملايين ريال للأعمال الخيرية في منصة إحسان

امتدادًا لدعم "محمد بن سلمان" غير المحدود لتطوير القطاع غير الربحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، تبرعًا سخيًّا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع غير المستغرب من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) امتدادًا لدعمه غير المحدود لتطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، ودعمه منصة إحسان التي كانت محل اهتمام ومتابعة حثيثة من سموه طيلة تطويرها لتُقدِّم خدمة نوعية لهذا القطاع، وتعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.

وثمَّن عاليًا رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، التبرع الكريم الذي قدَّمه سمو ولي العهد لأعمال الخير في منصة إحسان. وأضاف قائلاً: "يقدم خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، بتبرعهما اليوم مثالاً يُحتذى في دعم الأهداف الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان، التي تعد النافذة الموحدة لأشكال التبرعات كافة".

وأوضح الدكتور الغامدي أن منصّة «إحسان» تهدف إلى تعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع من خلال التكامل مع الجهات الحكومية المختلفة، وتعظيم نفعها، وتمكين القطاع غير الربحي، وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري وغير الربحي.

وأشار إلى أن المنصّة تُعتبر منظومة رقمية محوكمة وآمنة وموثوقة وشفافة في جمع وإدارة التبرعات، وهي تستثمر البيانات في تحديد وتقييم درجات الاحتياج، وتوجيه التبرعات لها؛ ما يمكِّنها من مساعدة الجهات غير الربحية المختلفة على تنمية مواردها المالية، فضلاً عن تسهيل عملية التبرع للباحثين عن الخير، بالتكامل مع بقية المنصّات، وإطلاعهم على مختلف مجالات التبرع المتاحة داخل السعودية عبر بوابةٍ إلكترونية واحدة ميسرةٍ وسهلة الاستخدام.

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