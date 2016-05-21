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العثور على حطام الطائرة الفلبينية المختفية.. والطيار السعودي لا يزال مفقودًا

فِرق البحث والإنقاذ باشرت عملها على مدى 3 أيام

أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية العثور على حطام طائرة تدريب، تم الإبلاغ عن اختفائها بعد إقلاعها من مطار سان خوسيه يوم الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب.

وذكرت الهيئة أن فِرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة، وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، إلا أن الطيارَيْن ما زالا مفقودَيْن، ولا توجد أية معلومات حتى الآن عن مكانهما.

وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.

وذكرت أن الطائرة التي تشغِّلها شركة أورينت للطيران شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.

وتقوم ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني بعمليات البحث والإنقاذ.

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العثور على حطام الطائرة الفلبينية المختفية.. والطيار السعودي لا يزال مفقودًا
سبق

أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية العثور على حطام طائرة تدريب، تم الإبلاغ عن اختفائها بعد إقلاعها من مطار سان خوسيه يوم الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب.

وذكرت الهيئة أن فِرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة، وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، إلا أن الطيارَيْن ما زالا مفقودَيْن، ولا توجد أية معلومات حتى الآن عن مكانهما.

وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.

وذكرت أن الطائرة التي تشغِّلها شركة أورينت للطيران شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.

وتقوم ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني بعمليات البحث والإنقاذ.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
02:03 AM
اخر تعديل
21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:23 PM

العثور على حطام الطائرة الفلبينية المختفية.. والطيار السعودي لا يزال مفقودًا

فِرق البحث والإنقاذ باشرت عملها على مدى 3 أيام

A A A
خالد علي - الرياض
9
63,605

أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية العثور على حطام طائرة تدريب، تم الإبلاغ عن اختفائها بعد إقلاعها من مطار سان خوسيه يوم الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب.

وذكرت الهيئة أن فِرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة، وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، إلا أن الطيارَيْن ما زالا مفقودَيْن، ولا توجد أية معلومات حتى الآن عن مكانهما.

وكانت طائرة تدريب فلبينية قد اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن طائرة التدريب ذات محركين، وأقلعت عند الثامنة والنصف من صباح يوم الجمعة من مطار سان خوسيه في مدينة سان خوسيه في أوكسيدنتال ميندورو، واختفت منذ ذلك الوقت.

وذكرت أن الطائرة التي تشغِّلها شركة أورينت للطيران شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.

وتقوم ثلاث فِرق من القوات الجوية الفلبينية والبحرية الفلبينية وحرس السواحل الفلبيني بعمليات البحث والإنقاذ.

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