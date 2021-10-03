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أمريكا تندد بالأنشطة العسكرية للصين ضد تايوان

وصفتها بـ"الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار"

نددت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، بـ"أنشطة بكين العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار"، غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بقلق شديد حيال أنشطة جمهورية الصين الشعبية العسكرية الاستفزازية قرب تايوان، التي تزعزع الاستقرار وتحمل خطر التسبب بعواقب غير محسوبة وتقوّض السلم والاستقرار الإقليميين"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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أمريكا تندد بالأنشطة العسكرية للصين ضد تايوان
سبق

نددت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، بـ"أنشطة بكين العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار"، غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بقلق شديد حيال أنشطة جمهورية الصين الشعبية العسكرية الاستفزازية قرب تايوان، التي تزعزع الاستقرار وتحمل خطر التسبب بعواقب غير محسوبة وتقوّض السلم والاستقرار الإقليميين"، وفقاً لـ"فرانس 24".

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
07:02 PM

أمريكا تندد بالأنشطة العسكرية للصين ضد تايوان

وصفتها بـ"الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نددت الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، بـ"أنشطة بكين العسكرية الاستفزازية والمزعزعة للاستقرار"، غداة تنفيذ مقاتلات وقاذفات صينية أكبر توغل في تاريخها في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "تشعر الولايات المتحدة بقلق شديد حيال أنشطة جمهورية الصين الشعبية العسكرية الاستفزازية قرب تايوان، التي تزعزع الاستقرار وتحمل خطر التسبب بعواقب غير محسوبة وتقوّض السلم والاستقرار الإقليميين"، وفقاً لـ"فرانس 24".

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