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أهالي "شط هداده" بنجران يناشدون إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لقريتهم

أكدوا أنهم أصبحوا في عزلة تامة جراء الأمطار التي ألحقت الضرر بمنازلهم

جدد أهالي حي الشط بمركز هداده التابع لمنطقة نجران مناشدتهم وزير النقل المهندس صالح الجاسر بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي إلى منازلهم الذين أصبحوا في عزلة تامة جراء هطول الأمطار، مما تتسبب في جرف الطريق المؤدي إلى منازلهم بسبب خط المشنه بمركز هداده الذي قامت إدارة الطرق بإنشائه وألحق الضرر بالطريق المؤدي إلى منازلهم.

وقال المواطن علي منصر آل سالم لـ"سبق" إنه تم عمل طريق المشنه من قبل إدارة الطرق بمنطقة نجران وطالبنا بعمل عبارة أو جسر يربط بين الطريق المؤدي إلى منازلنا وذلك الطريق الذي تم إنشاؤه ولكن لم ير النور منذ إنشاء ذلك الطريق الذي مضى عليه أكثر من خمس سنوات وحتى يومنا هذا والذي تتكرر معاناتنا ومطالبنا وتأتينا الوعود التي لم يتم الوفاء بها.

وأوضح "آل سالم " أنه تم مناشدة وزير النقل والمسئولين بفرع وزارة النقل بمنطقة نجران عبر سبق بتاريخ 6 ذي الحجة 1441 وحتى تاريخه لم يتم حل معاناتهم أو التواصل معهم، فهل مناشدة المواطن للمسؤول لا يلتفت لها؟ وألا يعتبر من مهام المسؤول تلمس احتياجات المواطن؟ التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله .

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "شط هداده" بنجران يناشدون إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لقريتهم
سبق

جدد أهالي حي الشط بمركز هداده التابع لمنطقة نجران مناشدتهم وزير النقل المهندس صالح الجاسر بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي إلى منازلهم الذين أصبحوا في عزلة تامة جراء هطول الأمطار، مما تتسبب في جرف الطريق المؤدي إلى منازلهم بسبب خط المشنه بمركز هداده الذي قامت إدارة الطرق بإنشائه وألحق الضرر بالطريق المؤدي إلى منازلهم.

وقال المواطن علي منصر آل سالم لـ"سبق" إنه تم عمل طريق المشنه من قبل إدارة الطرق بمنطقة نجران وطالبنا بعمل عبارة أو جسر يربط بين الطريق المؤدي إلى منازلنا وذلك الطريق الذي تم إنشاؤه ولكن لم ير النور منذ إنشاء ذلك الطريق الذي مضى عليه أكثر من خمس سنوات وحتى يومنا هذا والذي تتكرر معاناتنا ومطالبنا وتأتينا الوعود التي لم يتم الوفاء بها.

وأوضح "آل سالم " أنه تم مناشدة وزير النقل والمسئولين بفرع وزارة النقل بمنطقة نجران عبر سبق بتاريخ 6 ذي الحجة 1441 وحتى تاريخه لم يتم حل معاناتهم أو التواصل معهم، فهل مناشدة المواطن للمسؤول لا يلتفت لها؟ وألا يعتبر من مهام المسؤول تلمس احتياجات المواطن؟ التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله .

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
08:56 PM

أهالي "شط هداده" بنجران يناشدون إنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي لقريتهم

أكدوا أنهم أصبحوا في عزلة تامة جراء الأمطار التي ألحقت الضرر بمنازلهم

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بندر آل عوض - الرياض
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جدد أهالي حي الشط بمركز هداده التابع لمنطقة نجران مناشدتهم وزير النقل المهندس صالح الجاسر بالتدخل العاجل لإنهاء معاناتهم مع الطريق المؤدي إلى منازلهم الذين أصبحوا في عزلة تامة جراء هطول الأمطار، مما تتسبب في جرف الطريق المؤدي إلى منازلهم بسبب خط المشنه بمركز هداده الذي قامت إدارة الطرق بإنشائه وألحق الضرر بالطريق المؤدي إلى منازلهم.

وقال المواطن علي منصر آل سالم لـ"سبق" إنه تم عمل طريق المشنه من قبل إدارة الطرق بمنطقة نجران وطالبنا بعمل عبارة أو جسر يربط بين الطريق المؤدي إلى منازلنا وذلك الطريق الذي تم إنشاؤه ولكن لم ير النور منذ إنشاء ذلك الطريق الذي مضى عليه أكثر من خمس سنوات وحتى يومنا هذا والذي تتكرر معاناتنا ومطالبنا وتأتينا الوعود التي لم يتم الوفاء بها.

وأوضح "آل سالم " أنه تم مناشدة وزير النقل والمسئولين بفرع وزارة النقل بمنطقة نجران عبر سبق بتاريخ 6 ذي الحجة 1441 وحتى تاريخه لم يتم حل معاناتهم أو التواصل معهم، فهل مناشدة المواطن للمسؤول لا يلتفت لها؟ وألا يعتبر من مهام المسؤول تلمس احتياجات المواطن؟ التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله .

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