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محافظ جدة يعاين الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية

نظام CATSO يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق

اطّلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية CATSO الذي يغطّي مسارات الطريق كافة، وذلك بحضور مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

وشاهد المحافظ إحدى مركبات المرور المدنية المجهّزة بالنظام التي ستتولى رصد مخالفات السرعة على الطرقات الرئيسة والداخلية باستخدام أشعة "AR" على مختلف المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 كم حتى 260 كم في الساعة.

وأشاد بالنقلة النوعية المتجددة بجهاز المرور لضبط النظام على الطرق، داعياً قائدي وقائدات المركبات إلى التقيّد بالأنظمة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، قدّم "الجميعي"؛ شكره للأمير مشعل بن ماجد، على متابعته وتوجيهاته لتحسين أداء العمل المروري بمحافظة جدة، ونشر ثقافة التوعية المرورية والاحترام لدى قائدي وقائدات المركبات للطريق.

جدير بالذكر أن النظام يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وتقليل نسبة الحوادث التي تكون السرعة سبباً رئيساً فيها.

الأمير مشعل بن ماجد نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك المخالفات المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ جدة يعاين الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية
سبق

اطّلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية CATSO الذي يغطّي مسارات الطريق كافة، وذلك بحضور مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

وشاهد المحافظ إحدى مركبات المرور المدنية المجهّزة بالنظام التي ستتولى رصد مخالفات السرعة على الطرقات الرئيسة والداخلية باستخدام أشعة "AR" على مختلف المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 كم حتى 260 كم في الساعة.

وأشاد بالنقلة النوعية المتجددة بجهاز المرور لضبط النظام على الطرق، داعياً قائدي وقائدات المركبات إلى التقيّد بالأنظمة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، قدّم "الجميعي"؛ شكره للأمير مشعل بن ماجد، على متابعته وتوجيهاته لتحسين أداء العمل المروري بمحافظة جدة، ونشر ثقافة التوعية المرورية والاحترام لدى قائدي وقائدات المركبات للطريق.

جدير بالذكر أن النظام يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وتقليل نسبة الحوادث التي تكون السرعة سبباً رئيساً فيها.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
01:37 PM

محافظ جدة يعاين الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية

نظام CATSO يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اطّلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة، اليوم الثلاثاء، على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية CATSO الذي يغطّي مسارات الطريق كافة، وذلك بحضور مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي.

وشاهد المحافظ إحدى مركبات المرور المدنية المجهّزة بالنظام التي ستتولى رصد مخالفات السرعة على الطرقات الرئيسة والداخلية باستخدام أشعة "AR" على مختلف المركبات بما فيها الشاحنات من سرعة 30 كم حتى 260 كم في الساعة.

وأشاد بالنقلة النوعية المتجددة بجهاز المرور لضبط النظام على الطرق، داعياً قائدي وقائدات المركبات إلى التقيّد بالأنظمة المرورية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

من جانبه، قدّم "الجميعي"؛ شكره للأمير مشعل بن ماجد، على متابعته وتوجيهاته لتحسين أداء العمل المروري بمحافظة جدة، ونشر ثقافة التوعية المرورية والاحترام لدى قائدي وقائدات المركبات للطريق.

جدير بالذكر أن النظام يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة وتقليل نسبة الحوادث التي تكون السرعة سبباً رئيساً فيها.

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