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الجزائري "بلعمري" يقترب من التوقيع لنادي ليون الفرنسي

بعقد حر لمدة عام مع خيار التجديد

قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الاثنين، إن الجزائري جمال بلعمري سينتقل إلى صفوف نادي ليون الفرنسي بعقد حر لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر، بعد تجاوزه الفحص الطبي.
وكان المدافع البالغ من العمر 30 عاماً والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا قد انفصل عن نادي الشباب السعودي في سبتمبر الماضي.
وعجّل مسؤولو ليون في قدوم بلعمري بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو الأحد في الدوري المحلي ضد مرسيليا، واقتراب رحيل الدنماركي يواكيم أندرسن.
وستكون التجربة الأوروبية الأولى لقلب الدفاع .

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الجزائري "بلعمري" يقترب من التوقيع لنادي ليون الفرنسي
سبق

قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الاثنين، إن الجزائري جمال بلعمري سينتقل إلى صفوف نادي ليون الفرنسي بعقد حر لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر، بعد تجاوزه الفحص الطبي.
وكان المدافع البالغ من العمر 30 عاماً والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا قد انفصل عن نادي الشباب السعودي في سبتمبر الماضي.
وعجّل مسؤولو ليون في قدوم بلعمري بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو الأحد في الدوري المحلي ضد مرسيليا، واقتراب رحيل الدنماركي يواكيم أندرسن.
وستكون التجربة الأوروبية الأولى لقلب الدفاع .

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
06:49 PM

الجزائري "بلعمري" يقترب من التوقيع لنادي ليون الفرنسي

بعقد حر لمدة عام مع خيار التجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الاثنين، إن الجزائري جمال بلعمري سينتقل إلى صفوف نادي ليون الفرنسي بعقد حر لمدة عام مع خيار التجديد لعام آخر، بعد تجاوزه الفحص الطبي.
وكان المدافع البالغ من العمر 30 عاماً والمتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا قد انفصل عن نادي الشباب السعودي في سبتمبر الماضي.
وعجّل مسؤولو ليون في قدوم بلعمري بعد إصابة المدافع البرازيلي مارسيلو الأحد في الدوري المحلي ضد مرسيليا، واقتراب رحيل الدنماركي يواكيم أندرسن.
وستكون التجربة الأوروبية الأولى لقلب الدفاع .

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