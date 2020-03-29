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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 4000

طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة

أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا؛ تجاوز 4000 حالة.

وأكّد الاتحاد، في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".

وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة؛ ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأريا، وأن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 4000
سبق

أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا؛ تجاوز 4000 حالة.

وأكّد الاتحاد، في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".

وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة؛ ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأريا، وأن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:03 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:50 PM

إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 4000

طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا؛ تجاوز 4000 حالة.

وأكّد الاتحاد، في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".

وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة؛ ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأريا، وأن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.

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