أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا؛ تجاوز 4000 حالة. وأكّد الاتحاد، في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل". وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة؛ ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأريا، وأن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.

إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 4000 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-29 أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا؛ تجاوز 4000 حالة.



وأكّد الاتحاد، في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".



وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة؛ ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأريا، وأن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 05:03 PM

اخر تعديل 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 05:50 PM

إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 4000 طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة





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أعلن الاتحاد الأفريقي أن عدد الإصابات المؤكدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا؛ تجاوز 4000 حالة.



وأكّد الاتحاد، في بيان اليوم، أن "عدد الإصابات بكورونا في أفريقيا ارتفع إلى ما لا يقل عن 4282 حالة، تعافى منها 302، فيما بلغ عدد ضحايا الفيروس في القارة السمراء 134 وفاة على الأقل".



وكان المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أعلن أمس أن عدد الوفيات جراء وباء كورونا في القارة؛ ارتفع إلى 117 حالة، في حين دفع الخوف من المرض العديد من الأفارقة للهرب نحو الأريا، وأن الوباء طال 46 دولة من أصل 54 دولة في القارة.