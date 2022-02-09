كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز ‫النكاسة تدخل أسبوعها الثاني، بعد ما تمت إزالة ما يقرب من 281 عقارًا من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع. ونشرت الهيئة صورًا بانورامية لمنطقة قوز ‫النكاسة توضح مستوى الإنجاز في الأعمال الميدانية للأسبوع الثاني.

"ملكية مكة": 281 عقارًا حصيلة الأسبوع الثاني لإزالة النكاسة هادي العصيمي سبق 2022-02-09 كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز ‫النكاسة تدخل أسبوعها الثاني، بعد ما تمت إزالة ما يقرب من 281 عقارًا من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع.



ونشرت الهيئة صورًا بانورامية لمنطقة قوز ‫النكاسة توضح مستوى الإنجاز في الأعمال الميدانية للأسبوع الثاني.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 05:46 PM

اخر تعديل 09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443 05:58 PM

"ملكية مكة": 281 عقارًا حصيلة الأسبوع الثاني لإزالة النكاسة من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع





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كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز ‫النكاسة تدخل أسبوعها الثاني، بعد ما تمت إزالة ما يقرب من 281 عقارًا من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع.



ونشرت الهيئة صورًا بانورامية لمنطقة قوز ‫النكاسة توضح مستوى الإنجاز في الأعمال الميدانية للأسبوع الثاني.