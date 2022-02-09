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"ملكية مكة": 281 عقارًا حصيلة الأسبوع الثاني لإزالة النكاسة

من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز ‫النكاسة تدخل أسبوعها الثاني، بعد ما تمت إزالة ما يقرب من 281 عقارًا من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع.

ونشرت الهيئة صورًا بانورامية لمنطقة قوز ‫النكاسة توضح مستوى الإنجاز في الأعمال الميدانية للأسبوع الثاني.

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة قوز ‫النكاسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ملكية مكة": 281 عقارًا حصيلة الأسبوع الثاني لإزالة النكاسة
سبق

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز ‫النكاسة تدخل أسبوعها الثاني، بعد ما تمت إزالة ما يقرب من 281 عقارًا من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع.

ونشرت الهيئة صورًا بانورامية لمنطقة قوز ‫النكاسة توضح مستوى الإنجاز في الأعمال الميدانية للأسبوع الثاني.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
05:46 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
05:58 PM

"ملكية مكة": 281 عقارًا حصيلة الأسبوع الثاني لإزالة النكاسة

من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
539

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن الأعمال الميدانية لتطوير منطقة قوز ‫النكاسة تدخل أسبوعها الثاني، بعد ما تمت إزالة ما يقرب من 281 عقارًا من إجمالي 673 عقارًا ستتم إزالتها في الفترة الأولى من خطة أعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير التي تستمر عشرة أسابيع.

ونشرت الهيئة صورًا بانورامية لمنطقة قوز ‫النكاسة توضح مستوى الإنجاز في الأعمال الميدانية للأسبوع الثاني.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,606
142 مليون ..

142 مليون ..

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