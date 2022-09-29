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الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

شملت الانتخابات الليبية وإعادة إعمار غزة وسدّ النهضة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأربعاء"، محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالقاهرة، شملت قضايا منها الانتخابات في ليبيا وإعادة الإعمار في قطاع غزة وسدّ النهضة الإثيوبي؛ بحسب ما ذكرت الرئاسة المصرية.

وبيّنت الرئاسة أن المحادثات تناولت أيضًا الوضع في تونس وسوريا واليمن؛ وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي
سبق

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأربعاء"، محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالقاهرة، شملت قضايا منها الانتخابات في ليبيا وإعادة الإعمار في قطاع غزة وسدّ النهضة الإثيوبي؛ بحسب ما ذكرت الرئاسة المصرية.

وبيّنت الرئاسة أن المحادثات تناولت أيضًا الوضع في تونس وسوريا واليمن؛ وفقًا لـ"رويترز".

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
05:05 PM

الرئيس المصري يجري محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي

شملت الانتخابات الليبية وإعادة إعمار غزة وسدّ النهضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم "الأربعاء"، محادثات مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بالقاهرة، شملت قضايا منها الانتخابات في ليبيا وإعادة الإعمار في قطاع غزة وسدّ النهضة الإثيوبي؛ بحسب ما ذكرت الرئاسة المصرية.

وبيّنت الرئاسة أن المحادثات تناولت أيضًا الوضع في تونس وسوريا واليمن؛ وفقًا لـ"رويترز".

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