آخر أرقام كورونا.. الفيروس يواصل زحفه والخُطى تتسارع لوقفه

في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" حاجز الـ3 آلاف حالة على مستوى العالم، تتسارع الخطى دوليًّا سعيًا للحد من انتشار الفيروس، الذي وصل لبلدان جديدة. الصين وسجلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية. وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوبي التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس. وتم الإبلاغ عن 25 حالة إصابة جديدة خارج مقاطعة هوبي التي لا تزال تخضع لحجر صحي؛ في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس. مالطا وقال كريس فيرن وزير الصحة في مالطا، السبت: إن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة. ووفق "سكاي نيوز عربية": أشار الوزير إلى أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية، وأنها بصحة جيدة. إيران وقد أعلنت إيران السبت تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر: أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليًّا تشتبه إصابتهم بكورونا، و1669 شخصًا تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء. الجزائر وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة في البلاد. أمريكا وبعد أيام على تنظيمه مؤتمره السنوي الكبير في واشنطن، أعلن لوبي "آيباك" المؤيد لإسرائيل، الجمعة، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس كورونا المستجد. وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس. وقال اللوبي على تويتر: "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك؛ جاءت إيجابية". وأشار اللوبي إلى أنه "على اتصال دائم" مع السلطات الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك، ومع العاصمة الفيدرالية بشأن هذا الموضوع. وأعلن الجمعة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجد في الولايات المتحدة؛ أنه تم تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا. وقال "بنس" في مؤتمر صحفي بواشنطن: إن عينات أُخذت الخميس من 46 شخصًا، وإن 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا". والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم، واثنان من ركاب سفينة "غراند برنسيس"، التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم. أفغانستان هذا وقد ذكرت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أربع حالات. وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة لـ"رويترز": "تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في إقليم هرات بغرب أفغانستان". ويقع إقليم هرات على الحدود مع إيران، إحدى أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا خارج الصين؛ إذ سجلت ما يربو على 4000 حالة إصابة وعشرات الوفيات. كوستاريكا إلى ذلك سجلت كوستاريكا الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا، تمّ تشخيصها لدى سائحة أميركية كانت وصلت في الأول من مارس إلى هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة. وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي: إن المريضة البالغة من العمر 49 عامًا وُضعت في "عزلة مشدّدة" داخل فندق في سان خوسيه، مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من كوفيد-19. وأوضح الوزير أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن، وأنه ينتظر صدور نتائج تحليلات أُجريت لخمسة أشخاص كانوا على اتصال بالزوجين. أميركا اللاتينية وفي أميركا اللاتينية تمّ اكتشاف إصابات بالفيروس في كلٍّ من: البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو والدومينيكان وتشيلي والإكوادور وكولومبيا، من دون أن تسجل هذه المنطقة وفيات جرّاء الفيروس حتى الآن. وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية أعلنت السبت عن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة. وأضافت المراكز أن عدد حالات الوفاة ظلّ دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة. جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم، بلغ حتى الآن 102469، في حين سجلت 3491 حالة وفاة، وشُفي من المرض 57444 شخصًا.

آخر أرقام كورونا.. الفيروس يواصل زحفه والخُطى تتسارع لوقفه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-07 في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" حاجز الـ3 آلاف حالة على مستوى العالم، تتسارع الخطى دوليًّا سعيًا للحد من انتشار الفيروس، الذي وصل لبلدان جديدة.



الصين

وسجلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.



وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوبي التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس.



وتم الإبلاغ عن 25 حالة إصابة جديدة خارج مقاطعة هوبي التي لا تزال تخضع لحجر صحي؛ في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.



مالطا

وقال كريس فيرن وزير الصحة في مالطا، السبت: إن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.



ووفق "سكاي نيوز عربية": أشار الوزير إلى أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية، وأنها بصحة جيدة.



إيران

وقد أعلنت إيران السبت تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر: أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليًّا تشتبه إصابتهم بكورونا، و1669 شخصًا تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء.



الجزائر

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة في البلاد.



أمريكا

وبعد أيام على تنظيمه مؤتمره السنوي الكبير في واشنطن، أعلن لوبي "آيباك" المؤيد لإسرائيل، الجمعة، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس كورونا المستجد.



وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.



وقال اللوبي على تويتر: "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك؛ جاءت إيجابية".



وأشار اللوبي إلى أنه "على اتصال دائم" مع السلطات الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك، ومع العاصمة الفيدرالية بشأن هذا الموضوع.



وأعلن الجمعة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجد في الولايات المتحدة؛ أنه تم تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا.



وقال "بنس" في مؤتمر صحفي بواشنطن: إن عينات أُخذت الخميس من 46 شخصًا، وإن 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا".



والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم، واثنان من ركاب سفينة "غراند برنسيس"، التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم.



أفغانستان

هذا وقد ذكرت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أربع حالات.



وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة لـ"رويترز": "تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في إقليم هرات بغرب أفغانستان".



ويقع إقليم هرات على الحدود مع إيران، إحدى أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا خارج الصين؛ إذ سجلت ما يربو على 4000 حالة إصابة وعشرات الوفيات.



كوستاريكا

إلى ذلك سجلت كوستاريكا الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا، تمّ تشخيصها لدى سائحة أميركية كانت وصلت في الأول من مارس إلى هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة.



وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي: إن المريضة البالغة من العمر 49 عامًا وُضعت في "عزلة مشدّدة" داخل فندق في سان خوسيه، مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من كوفيد-19.



وأوضح الوزير أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن، وأنه ينتظر صدور نتائج تحليلات أُجريت لخمسة أشخاص كانوا على اتصال بالزوجين.



أميركا اللاتينية

وفي أميركا اللاتينية تمّ اكتشاف إصابات بالفيروس في كلٍّ من: البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو والدومينيكان وتشيلي والإكوادور وكولومبيا، من دون أن تسجل هذه المنطقة وفيات جرّاء الفيروس حتى الآن.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية أعلنت السبت عن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة.



وأضافت المراكز أن عدد حالات الوفاة ظلّ دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.



جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم، بلغ حتى الآن 102469، في حين سجلت 3491 حالة وفاة، وشُفي من المرض 57444 شخصًا.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 03:41 PM

آخر أرقام كورونا.. الفيروس يواصل زحفه والخُطى تتسارع لوقفه تعداد المصابين بالفيروس المستجدّ حول العالم بلغ 102469 حتى الآن





A A A





3 مشاركة

في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" حاجز الـ3 آلاف حالة على مستوى العالم، تتسارع الخطى دوليًّا سعيًا للحد من انتشار الفيروس، الذي وصل لبلدان جديدة.



الصين

وسجلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.



وأضافت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوبي التي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس.



وتم الإبلاغ عن 25 حالة إصابة جديدة خارج مقاطعة هوبي التي لا تزال تخضع لحجر صحي؛ في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.



مالطا

وقال كريس فيرن وزير الصحة في مالطا، السبت: إن البلاد سجلت أول إصابة بفيروس كورونا لفتاة إيطالية عمرها 12 عامًا تعيش على الجزيرة.



ووفق "سكاي نيوز عربية": أشار الوزير إلى أن الفتاة تتلقى العلاج في أحد المستشفيات الحكومية، وأنها بصحة جيدة.



إيران

وقد أعلنت إيران السبت تسجيل 21 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد، و1076 إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع الحصيلة إلى 145 وفاة و5823 إصابة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر: أكثر من 16 ألف شخص في المستشفيات حاليًّا تشتبه إصابتهم بكورونا، و1669 شخصًا تأكدت إصابتهم تعافوا من الوباء.



الجزائر

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة في البلاد.



أمريكا

وبعد أيام على تنظيمه مؤتمره السنوي الكبير في واشنطن، أعلن لوبي "آيباك" المؤيد لإسرائيل، الجمعة، أن اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس كورونا المستجد.



وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.



وقال اللوبي على تويتر: "لقد أكدنا أن اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقل من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك؛ جاءت إيجابية".



وأشار اللوبي إلى أنه "على اتصال دائم" مع السلطات الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك، ومع العاصمة الفيدرالية بشأن هذا الموضوع.



وأعلن الجمعة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجد في الولايات المتحدة؛ أنه تم تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحية قبالة ساحل كاليفورنيا.



وقال "بنس" في مؤتمر صحفي بواشنطن: إن عينات أُخذت الخميس من 46 شخصًا، وإن 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا".



والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم، واثنان من ركاب سفينة "غراند برنسيس"، التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم.



أفغانستان

هذا وقد ذكرت وزارة الصحة الأفغانية، السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى أربع حالات.



وقال وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة لـ"رويترز": "تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا في إقليم هرات بغرب أفغانستان".



ويقع إقليم هرات على الحدود مع إيران، إحدى أكثر الدول تضررًا من فيروس كورونا خارج الصين؛ إذ سجلت ما يربو على 4000 حالة إصابة وعشرات الوفيات.



كوستاريكا

إلى ذلك سجلت كوستاريكا الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا، تمّ تشخيصها لدى سائحة أميركية كانت وصلت في الأول من مارس إلى هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة.



وقال وزير الصحة دانيال سالاس، في مؤتمر صحفي: إن المريضة البالغة من العمر 49 عامًا وُضعت في "عزلة مشدّدة" داخل فندق في سان خوسيه، مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يعانون من كوفيد-19.



وأوضح الوزير أن الرجل لم تظهر عليه أي أعراض، لكن المرأة ظهرت عليها أعراض إنفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن، وأنه ينتظر صدور نتائج تحليلات أُجريت لخمسة أشخاص كانوا على اتصال بالزوجين.



أميركا اللاتينية

وفي أميركا اللاتينية تمّ اكتشاف إصابات بالفيروس في كلٍّ من: البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو والدومينيكان وتشيلي والإكوادور وكولومبيا، من دون أن تسجل هذه المنطقة وفيات جرّاء الفيروس حتى الآن.



وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية أعلنت السبت عن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 6767 حالة.



وأضافت المراكز أن عدد حالات الوفاة ظلّ دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.



جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ حول العالم، بلغ حتى الآن 102469، في حين سجلت 3491 حالة وفاة، وشُفي من المرض 57444 شخصًا.