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أزمة "كورونا" تطيح بوزير الداخلية التركي بعد إعلان العزل المفاجئ بالبلاد

أدى القرار إلى احتشاد السكان بعدة مناطق وهم مذعورون أمام المتاجر

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يوم الأحد، تقديم استقالته، بعد يوم من الإعلان بشكل مفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أدى قرار العزل في تركيا إلى احتشاد السكان، في عدة مناطق، وهم مذعورون أمام المتاجر لأجل شراء المؤن، حسب رويترز.

وقال "صويلو"، في بيان، "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيًا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان شرفًا لي أن أتولاه".

وأعلنت السلطات التركية، الجمعة الماضي، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قالت وزارة الداخلية التركية، إن القيود تسري من منتصف ليل الجمعة وتنتهي عند منتصف ليل الأحد.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أحوال" التركي، أن 80 في المائة من وحدات العناية المركزة في إسطنبول أصبحت مشغولة، فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن تركيا شهدت "زيادة كبيرة في انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 56 ألفًا، فيما توفي 1198 شخصًا من جراء الفيروس، ويوم الأحد، جرى الإعلان عن 4789 حالة إصابة جديدة.

تركيا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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أزمة "كورونا" تطيح بوزير الداخلية التركي بعد إعلان العزل المفاجئ بالبلاد
سبق

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يوم الأحد، تقديم استقالته، بعد يوم من الإعلان بشكل مفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أدى قرار العزل في تركيا إلى احتشاد السكان، في عدة مناطق، وهم مذعورون أمام المتاجر لأجل شراء المؤن، حسب رويترز.

وقال "صويلو"، في بيان، "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيًا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان شرفًا لي أن أتولاه".

وأعلنت السلطات التركية، الجمعة الماضي، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قالت وزارة الداخلية التركية، إن القيود تسري من منتصف ليل الجمعة وتنتهي عند منتصف ليل الأحد.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أحوال" التركي، أن 80 في المائة من وحدات العناية المركزة في إسطنبول أصبحت مشغولة، فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن تركيا شهدت "زيادة كبيرة في انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 56 ألفًا، فيما توفي 1198 شخصًا من جراء الفيروس، ويوم الأحد، جرى الإعلان عن 4789 حالة إصابة جديدة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
11:45 PM

أزمة "كورونا" تطيح بوزير الداخلية التركي بعد إعلان العزل المفاجئ بالبلاد

أدى القرار إلى احتشاد السكان بعدة مناطق وهم مذعورون أمام المتاجر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، يوم الأحد، تقديم استقالته، بعد يوم من الإعلان بشكل مفاجئ عن تطبيق عزل شامل في البلاد من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، أدى قرار العزل في تركيا إلى احتشاد السكان، في عدة مناطق، وهم مذعورون أمام المتاجر لأجل شراء المؤن، حسب رويترز.

وقال "صويلو"، في بيان، "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيًا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان شرفًا لي أن أتولاه".

وأعلنت السلطات التركية، الجمعة الماضي، العزل العام لمدة يومين في 31 إقليما، تضم مدن إسطنبول وأنقرة والمدن الكبرى الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث قالت وزارة الداخلية التركية، إن القيود تسري من منتصف ليل الجمعة وتنتهي عند منتصف ليل الأحد.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "أحوال" التركي، أن 80 في المائة من وحدات العناية المركزة في إسطنبول أصبحت مشغولة، فيما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن تركيا شهدت "زيادة كبيرة في انتشار فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا 56 ألفًا، فيما توفي 1198 شخصًا من جراء الفيروس، ويوم الأحد، جرى الإعلان عن 4789 حالة إصابة جديدة.

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