الهلال ينهي عقد الأرجنتيني "سيروتي"

أعلن نادي الهلال إنهاء تعاقده مع المحترف إيزكويل سيروتي لاعب فريقه الأول لكرة القدم، مقدمًا شكره للاعب الأرجنتيني على الفترة التي قضاها مع الهلال.

ووفقًا لما كشفه الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" .

وكان اللاعب حقق مع الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين في 2018، وتمت إعارته إلى فريق إنديبندنتي الأرجنتيني لمدة عام، وذلك قبل بداية منافسات موسم 2018-2019.

وخاض سيروتي "27 عامًا" 8 مباريات فقط مع الهلال وسجل هدفًا وصنع ثلاثة أهداف ولعب 650 دقيقة.



