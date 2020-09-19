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هند آل الشيخ: حكومة خادم الحرمين مكنت المرأة بما يحقق أهداف رؤية 2030

مبديةً سعادتها الغامرة باليوم الوطني 89 للمملكة

أعربت مديرة عام الفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، عن سعادتها الغامرة بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى المجيدة (89) لليوم الوطني للمملكة.

وقالت الدكتورة هند آل الشيخ: علينا جميعاً وبهذه المناسبة الغالية أن نستذكر بفخر ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية والتي بدأها مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه – واستكمالها أبناؤه ورجاله من بعده.

وعبرت الدكتورة "آل الشيخ" عن اعتزازها بما تحقق من نقلات نوعية وحضارية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – اللذين يبذلان الغالي والنفيس لخدمة مملكتنا الحبيبة، والحفاظ على المكتسبات والقفزات الحضارية العملاقة التي تحققت للوطن الغالي.

وقالت: "إن رؤية المملكة 2030، بما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها. كما عملت الرؤية على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من الوصول للمراكز القيادية، حيث أولت عناية فائقة بتطوير أداء المرأة السعودية وتمكينها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بوصفها شريكاً مهماً في تحقيق التنمية. بما أثبتته من جدارتها وتميزها في كل المواقع والمناصب القيادية التي أسندت لها".

ودعت مديرة عام الفرع النسوي للمعهد بالرياض، المولى سبحانه وتعالى بأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- داعيةَ الله أن يوفق حكومة هذا البلد إلى كل خير، وأن يعينها في مسيرتها لاستشراف مستقبل أفضل مليء بالمنجزات للوطن والمواطن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هند آل الشيخ: حكومة خادم الحرمين مكنت المرأة بما يحقق أهداف رؤية 2030
سبق

أعربت مديرة عام الفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، عن سعادتها الغامرة بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى المجيدة (89) لليوم الوطني للمملكة.

وقالت الدكتورة هند آل الشيخ: علينا جميعاً وبهذه المناسبة الغالية أن نستذكر بفخر ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية والتي بدأها مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه – واستكمالها أبناؤه ورجاله من بعده.

وعبرت الدكتورة "آل الشيخ" عن اعتزازها بما تحقق من نقلات نوعية وحضارية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – اللذين يبذلان الغالي والنفيس لخدمة مملكتنا الحبيبة، والحفاظ على المكتسبات والقفزات الحضارية العملاقة التي تحققت للوطن الغالي.

وقالت: "إن رؤية المملكة 2030، بما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها. كما عملت الرؤية على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من الوصول للمراكز القيادية، حيث أولت عناية فائقة بتطوير أداء المرأة السعودية وتمكينها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بوصفها شريكاً مهماً في تحقيق التنمية. بما أثبتته من جدارتها وتميزها في كل المواقع والمناصب القيادية التي أسندت لها".

ودعت مديرة عام الفرع النسوي للمعهد بالرياض، المولى سبحانه وتعالى بأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- داعيةَ الله أن يوفق حكومة هذا البلد إلى كل خير، وأن يعينها في مسيرتها لاستشراف مستقبل أفضل مليء بالمنجزات للوطن والمواطن.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:14 PM

هند آل الشيخ: حكومة خادم الحرمين مكنت المرأة بما يحقق أهداف رؤية 2030

مبديةً سعادتها الغامرة باليوم الوطني 89 للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت مديرة عام الفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة بالرياض الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ، عن سعادتها الغامرة بمناسبة احتفال المملكة العربية السعودية بالذكرى المجيدة (89) لليوم الوطني للمملكة.

وقالت الدكتورة هند آل الشيخ: علينا جميعاً وبهذه المناسبة الغالية أن نستذكر بفخر ما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية والتي بدأها مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه – واستكمالها أبناؤه ورجاله من بعده.

وعبرت الدكتورة "آل الشيخ" عن اعتزازها بما تحقق من نقلات نوعية وحضارية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – اللذين يبذلان الغالي والنفيس لخدمة مملكتنا الحبيبة، والحفاظ على المكتسبات والقفزات الحضارية العملاقة التي تحققت للوطن الغالي.

وقالت: "إن رؤية المملكة 2030، بما تحمله من مضامين ومبادرات وبرامج، جعلت من الإنسان السعودي محور اهتمامها، بوصفه عنصراً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية والحفاظ على مكتسباتها. كما عملت الرؤية على رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكينها من الوصول للمراكز القيادية، حيث أولت عناية فائقة بتطوير أداء المرأة السعودية وتمكينها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 بوصفها شريكاً مهماً في تحقيق التنمية. بما أثبتته من جدارتها وتميزها في كل المواقع والمناصب القيادية التي أسندت لها".

ودعت مديرة عام الفرع النسوي للمعهد بالرياض، المولى سبحانه وتعالى بأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله- داعيةَ الله أن يوفق حكومة هذا البلد إلى كل خير، وأن يعينها في مسيرتها لاستشراف مستقبل أفضل مليء بالمنجزات للوطن والمواطن.

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