واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-10 بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم. واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442 08:27 AM

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم





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بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.