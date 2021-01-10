حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير
قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.
حساب المواطن
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-10
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.
10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
08:27 AM
حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير
قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم
بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.