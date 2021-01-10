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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير

قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

حساب المواطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير
سبق

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

10 يناير 2021 - 26 جمادى الأول 1442
08:27 AM

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير

قال: عملية الإيداع ستستمر حتى نهاية اليوم للمكتملة طلباتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,804

بدأ برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

واوضح البرنامج، عبر حسابه في تويتر، قائلاً: بدأ -قبل قليل- إيداع الدعم المخصّص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في #حساب_المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله.

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