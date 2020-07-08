1454 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" في القنفذة

منذ بدء العمل بها بتاريخ 5 يونيو 2020م حتى الآن

بلغ عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في محافظة القنفذة 1454 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها بتاريخ 5 يونيو 2020م حتى الآن.

وأضافت، أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال خمس عيادات، تعمل بواقع 16 ساعة يومياً من الساعة 8ص - 12ص، وموزعة على مستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف، مستشفى نمرة، مستشفى ثريبان، ومركز صحي الشرقية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.. وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.