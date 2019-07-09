الأسترالي "ديجينيك" يعلن: سأرحل من الهلال.. "النجم الأحمر" وجهتي المقبلة

أعلن اللاعب الأسترالي ميلوس ديجينيك محترف نادي الهلال عبر حسابه على تويتر، عن رحيله وعودته لناديه السابق نادي النجم الأحمر الصربي.



وكان اللاعب قد انضمّ لصفوف الهلال في الموسم الماضي قادمًا من ناديه الصربي؛ في صفقة كلّفت الهلال نحو 3.6 ملايين يورو لنادي ريد ستار.



ولم يقدم اللاعب ما هو منتظر منه مع الهلال؛ حيث عمد مدربو الفريق بدءًا من زوران، مرورًا بشاموسكا، في إشراكه في مراكز متعددة، سواء كقلب دفاع أو لاعب محور أو ظهير أيمن.



هذا ومن المنتظر أن يخلف اللاعب الأسترالي في الهلال، المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو القريب من التعاقد مع الزعيم.