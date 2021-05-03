يحتفل الشاب عبدالعزيز بن ماضي الطلق، بتخرجه من جامعة تبوك في تخصص القانون، وقد أهدى "الطلق" تخرجه لوالده ووالدته؛ معبرًا عن شكره لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
"الطلق" يحتفل بتخرجه بتخصص القانون من جامعة تبوك
يحتفل الشاب عبدالعزيز بن ماضي الطلق، بتخرجه من جامعة تبوك في تخصص القانون، وقد أهدى "الطلق" تخرجه لوالده ووالدته؛ معبرًا عن شكره لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
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"الطلق" يحتفل بتخرجه بتخصص القانون من جامعة تبوكصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-03
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
09:04 PM
"الطلق" يحتفل بتخرجه بتخصص القانون من جامعة تبوك
يحتفل الشاب عبدالعزيز بن ماضي الطلق، بتخرجه من جامعة تبوك في تخصص القانون، وقد أهدى "الطلق" تخرجه لوالده ووالدته؛ معبرًا عن شكره لكافة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
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