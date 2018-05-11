عن بُعد.. "بر بني حسن" تعقد جمعيتها العمومية وتوصي بنتائج استثمارية

بحضور ممثلي الوزارة عبر برنامج zoom نظرًا لجائحة كورونا العالمية

عقدت جمعية البر الخيرية ببني حسن بالباحة اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لعام ١٤٤١ بحضور ممثلي الوزارة ومركز التنمية الاجتماعية، وذلك عبر برنامج zoom نظرًا للجائحة العالمية لمرض كورونا.

وألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتور عبدالرحمن الشدوي، كلمة رحب خلالها بمندوب مركز التنمية وأعضاء الجمعية العمومية، شاكرًا لهم حضورهم عبر برنامج zoom لمتابعة الجلسة، والتصديق على قراراتها، وأعلن بدء الجلسة موضحًا اهتمام القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، بالجمعيات الخيرية، وحرصها -أيدها الله- على دعم الجمعيات الخيرية، ومتابعتها لتحقيق أهدافها المرجوة منها.

وأكد أن جميع ما تقوم به الجمعية من أنشطة وبرامج تصب في خدمة المستفيدين من ساكني المحافظة، وأن الجمعية تسخّر طاقتها في النهوض بالمستفيدين منها بدعم ومساندة من أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وبمتابعة من محافظ بني حسن خضر الغامدي.

وشاهد الجميع عرضًا مرئيًّا عن برامج وأنشطة الجمعية، والخطة السنوية، والاطلاع على تقارير الجمعية للعام المنصرم ٢٠١٩، ثم استُعرضت الميزانية والحسابات الختامية للعام المالي 2019، والميزانية التقديرية للعام المالي 2020.

وفُتح المجال لمداخلات الأعضاء حول ما تم عرضه، وفُتح النقاش في عدد من المواضيع عن بُعد، وصوَّت الجميع على ثلاثة مواضيع: تعديل بعض أهداف الجمعية لتتوافق مع المرحلة، وتخدم المستفيدين بشكل أكبر في مجالات عدة، وتفويض المجلس بالاستثمار في الأصول الثابتة والمتداولة بما يخدم الجمعية ومستفيديها، والمراقبة على البدء في بناء الوقف على أرض الجمعية ببلدة نعاش على الشارع العام، وأخيرًا الموافقة على مشروع هدية الحاج والمعتمر بالشراكة مع مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة.

وشكر رئيس الجمعية الأعضاء على تواصلهم الدائم مع الجمعية، داعيًا الله -عز وجل- أن تحقق الجمعية ما تصبو إليه من تنمية ورقي لخدمة مستفيديها.