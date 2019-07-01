"مرور الداير" يرصد أكثر من 340 مخالفة في أسبوع

خلال حملة مكثفة.. وشملت السير من دون لوحة والتظليل

رصد مرور محافظة الداير خلال أسبوع، أكثر من ٣٤٠ مخالفة، شملت مخالفات السير من دون لوحة والتظليل، وذلك خلال قيامها بحملة مرورية مكثفة.

ووجدت الحملة في أرجاء المحافظة، حيث تركزت في مداخل ومخارج المحافظة وعلى الشارع الرئيس، لرفع درجة السلامة المرورية، وتسهيل حركة المرورية، والحد من الظواهر التي تهدد السلامة العامة للسير.



