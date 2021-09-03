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"العيسى": صياغة فكر الطالب بشكل سليم تُعد بوصلة حياة

تزامنًا مع عودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

تناول عدد من الحسابات مقطع فيديو للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في برنامج "في الآفاق" على قناة "إم بي سي"، قال فيه الشيخ العيسى إن صياغة فكر وسلوك الطالب من البداية صياغة سليمة تشكل بوصلة التوجه الصحيح في حياة الطالب أيًّا كانت وجهته في الحياة.

وجاء هذا المقطع تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي، وعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المملكة، بما يبرز مجددًا أهمية العمل على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم من خلال صياغة فكرهم وسلوكهم؛ حتى يكونوا قادة في جميع المجالات.

وعن دور المعلمين والمعلمات في هذا الجانب أوضح العيسى أن المعلم الذي لديه خطة جيدة وواضحة، ويتمتع بالكفاءة، قادر على أن يعكس المادة العلمية في المنهج إلى قيم سلوكية، تسهم بشكل كبير في الصياغة المثالية والمتكاملة للطالب.

ونصح الدكتور العيسى المعلمين والمعلمات بأن يستشعروا أهمية رسالة التعليم قائلاً: "يجب أن يعلم كل معلم أن التعليم هو رسالة نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم-؛ يقول عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا). ومن هنا أنصح المعلم بأن يتقي الله تعالى في مهمته، وأن يعلم أن المعلم الحق هو من يؤمن بأن التعليم رسالة وليس مجرد وظيفة".

وحول ضرورة إشكالية الخلاف في المناهج العلمية بيَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية تربية الطلبة على الأسلوب الأمثل في هذا الجانب، وقال: "من المهم أن تتم تربية النشء على الأسلوب الأمثل في التعامل مع الجدليات المعقدة التي يمكن أن تثار ويتعرضون لها، وأيضًا كيفية التعامل مع الأساليب السلبية والخاطئة ولا بد فيما بعد من إجراءات قياسية دقيقة لحصيلة أي جهد تربوي في هذا الخصوص".

وأضاف: "اتفقنا على أن نبادر في رابطة الجامعات الإسلامية باقتراح منهج بهذا الخصوص بحسب سني الدراسة. ويهتم هذا المنهج بأمور عدة، ولكنه يركز أكثر على مهارات الاتصال ومهارات التفكير. ومن شأن ذلك تعزيز التحصين الفكري والسلوكي لدى الطالب". مشيرًا إلى أهمية وجود دليل إرشادي للمعلم لتدريس هذه المادة، ودليل إرشادي أيضًا للقيادة المدرسية في تأهيل المعلم عليها. (فيديو)





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"العيسى": صياغة فكر الطالب بشكل سليم تُعد بوصلة حياة
سبق

تناول عدد من الحسابات مقطع فيديو للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في برنامج "في الآفاق" على قناة "إم بي سي"، قال فيه الشيخ العيسى إن صياغة فكر وسلوك الطالب من البداية صياغة سليمة تشكل بوصلة التوجه الصحيح في حياة الطالب أيًّا كانت وجهته في الحياة.

وجاء هذا المقطع تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي، وعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المملكة، بما يبرز مجددًا أهمية العمل على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم من خلال صياغة فكرهم وسلوكهم؛ حتى يكونوا قادة في جميع المجالات.

وعن دور المعلمين والمعلمات في هذا الجانب أوضح العيسى أن المعلم الذي لديه خطة جيدة وواضحة، ويتمتع بالكفاءة، قادر على أن يعكس المادة العلمية في المنهج إلى قيم سلوكية، تسهم بشكل كبير في الصياغة المثالية والمتكاملة للطالب.

ونصح الدكتور العيسى المعلمين والمعلمات بأن يستشعروا أهمية رسالة التعليم قائلاً: "يجب أن يعلم كل معلم أن التعليم هو رسالة نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم-؛ يقول عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا). ومن هنا أنصح المعلم بأن يتقي الله تعالى في مهمته، وأن يعلم أن المعلم الحق هو من يؤمن بأن التعليم رسالة وليس مجرد وظيفة".

وحول ضرورة إشكالية الخلاف في المناهج العلمية بيَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية تربية الطلبة على الأسلوب الأمثل في هذا الجانب، وقال: "من المهم أن تتم تربية النشء على الأسلوب الأمثل في التعامل مع الجدليات المعقدة التي يمكن أن تثار ويتعرضون لها، وأيضًا كيفية التعامل مع الأساليب السلبية والخاطئة ولا بد فيما بعد من إجراءات قياسية دقيقة لحصيلة أي جهد تربوي في هذا الخصوص".

وأضاف: "اتفقنا على أن نبادر في رابطة الجامعات الإسلامية باقتراح منهج بهذا الخصوص بحسب سني الدراسة. ويهتم هذا المنهج بأمور عدة، ولكنه يركز أكثر على مهارات الاتصال ومهارات التفكير. ومن شأن ذلك تعزيز التحصين الفكري والسلوكي لدى الطالب". مشيرًا إلى أهمية وجود دليل إرشادي للمعلم لتدريس هذه المادة، ودليل إرشادي أيضًا للقيادة المدرسية في تأهيل المعلم عليها. (فيديو)





03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
09:19 PM

"العيسى": صياغة فكر الطالب بشكل سليم تُعد بوصلة حياة

تزامنًا مع عودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة لمقاعد الدراسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تناول عدد من الحسابات مقطع فيديو للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في برنامج "في الآفاق" على قناة "إم بي سي"، قال فيه الشيخ العيسى إن صياغة فكر وسلوك الطالب من البداية صياغة سليمة تشكل بوصلة التوجه الصحيح في حياة الطالب أيًّا كانت وجهته في الحياة.

وجاء هذا المقطع تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي، وعودة أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المملكة، بما يبرز مجددًا أهمية العمل على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم من خلال صياغة فكرهم وسلوكهم؛ حتى يكونوا قادة في جميع المجالات.

وعن دور المعلمين والمعلمات في هذا الجانب أوضح العيسى أن المعلم الذي لديه خطة جيدة وواضحة، ويتمتع بالكفاءة، قادر على أن يعكس المادة العلمية في المنهج إلى قيم سلوكية، تسهم بشكل كبير في الصياغة المثالية والمتكاملة للطالب.

ونصح الدكتور العيسى المعلمين والمعلمات بأن يستشعروا أهمية رسالة التعليم قائلاً: "يجب أن يعلم كل معلم أن التعليم هو رسالة نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم-؛ يقول عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالى لم يبعثني معنتًا ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسرًا). ومن هنا أنصح المعلم بأن يتقي الله تعالى في مهمته، وأن يعلم أن المعلم الحق هو من يؤمن بأن التعليم رسالة وليس مجرد وظيفة".

وحول ضرورة إشكالية الخلاف في المناهج العلمية بيَّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي أهمية تربية الطلبة على الأسلوب الأمثل في هذا الجانب، وقال: "من المهم أن تتم تربية النشء على الأسلوب الأمثل في التعامل مع الجدليات المعقدة التي يمكن أن تثار ويتعرضون لها، وأيضًا كيفية التعامل مع الأساليب السلبية والخاطئة ولا بد فيما بعد من إجراءات قياسية دقيقة لحصيلة أي جهد تربوي في هذا الخصوص".

وأضاف: "اتفقنا على أن نبادر في رابطة الجامعات الإسلامية باقتراح منهج بهذا الخصوص بحسب سني الدراسة. ويهتم هذا المنهج بأمور عدة، ولكنه يركز أكثر على مهارات الاتصال ومهارات التفكير. ومن شأن ذلك تعزيز التحصين الفكري والسلوكي لدى الطالب". مشيرًا إلى أهمية وجود دليل إرشادي للمعلم لتدريس هذه المادة، ودليل إرشادي أيضًا للقيادة المدرسية في تأهيل المعلم عليها. (فيديو)





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