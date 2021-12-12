استقصاء حشري في ١٠٠ حي وتجمع سكني بالطائف

لتعزيز وسائل الوقائية والقضاء على بؤر تكاثرها في طورها الأول

نفذت إدارة الصحة العامة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجاً استقصائياً عن تجمعات توالد البعوض والحشرات بالمواقع الرطبة وأماكن تجمع المياه والمباني تحت الإنشاء والضواحي والأودية ومجاري السيول، وذلك لتعزيز وسائل الوقائية والقضاء على بؤر التكاثر الحشري في طورها الأول، ورصد الحشرات ذات الخطورة والناقلة للعدوى، ضمن خطط العمل خلال فصل الشتاء.

وأوضحت أمانة الطائف أن فرق الرش نفذت أكثر من 250 جولة للاستكشاف الحشري بالأحياء والضواحي، رصدت خلالها أنواع اليرقات والحشرات، ومواقع التكاثر، ونسبة التكاثر، لتحدد على ضوء ذلك الآلية الصحيحة للمعالجة.

وبينت الأمانة أن 100 حي وتجمع سكني في الطائف خضعت لبرامج الرش الضبابي والسائل واليدوي، وأعمال التعقيم والرش لحاويات النفايات، وذلك ضمن جهود القضاء على بؤر التكاثر الحشري.

وأشارت الأمانة أن أعمال الرش مقننة ويُستخدم فيها مواد لا تؤثر على صحة الإنسان أو البيئة، وذات فاعلية عالية على البعوض والحشرات الأخرى.