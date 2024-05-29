وزير الداخلية يتفقَّد مهام رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به

تابع الجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة الزوار والمعتمرين

نقل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال تفقُّد سموه المهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وقام سموه بمشاركتهم وجبة الإفطار، واستمع خلال الجولة التفقدية إلى شرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة، الفريق أول خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأدائهم نسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

ورافق سموه خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا. ‏