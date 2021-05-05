النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحة الشرقية تُنفذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

خلال أبريل.. وتوعدت بمتابعة مستمرة وضبط المخالفات والتعامل معها

نفّذت صحة الشرقية 6110 زيارات رقابية للتأكد من التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا خلال شهر إبريل 2021م، لافتةً إلى أن الجولات تهدف لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للأنظمة المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها ستكثف جولاتها الميدانية الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صحة الشرقية تُنفذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية
سبق

نفّذت صحة الشرقية 6110 زيارات رقابية للتأكد من التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا خلال شهر إبريل 2021م، لافتةً إلى أن الجولات تهدف لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للأنظمة المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها ستكثف جولاتها الميدانية الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
12:25 PM

صحة الشرقية تُنفذ 6110 زيارات رقابية للتأكد من الإجراءات الاحترازية

خلال أبريل.. وتوعدت بمتابعة مستمرة وضبط المخالفات والتعامل معها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
200

نفّذت صحة الشرقية 6110 زيارات رقابية للتأكد من التزام المؤسسات الصحية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا خلال شهر إبريل 2021م، لافتةً إلى أن الجولات تهدف لمراقبة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت أنها ستقوم بالمتابعة المستمرة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وضبط المخالفات والتعامل معها وفقاً للأنظمة المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أنها ستكثف جولاتها الميدانية الرقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,583
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,383
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,989
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,859

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة