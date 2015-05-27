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جامعة الملك فهد: 3 يونيو آخر موعد لطلبات ماجستير "السنة الواحدة"

البرامج الجديدة للجنسين تتميز بتماشيها مع الاتجاهات العالمية وسوق العمل

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الثالث من يونيو المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق ببرامج ماجستير السنة الواحدة، الذي بدأ التقديم فيه يوم 12 مايو الجاري.

وتقدم الجامعة برامج ماجستير جديدة للجنسين تتماشى مع الاتجاهات العالمية وسوق العمل، وتتميز بالقدرة على تطوير مهارات الطالب بسرعة وكفاءة عالية؛ حيث يتخرج الطالب خلال سنة دراسية واحدة.

وتشمل التخصصات المطروحة: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، وتحليل الأعمال، والمدن الذكية، وغيرها من التخصصات.

جدير بالذكر أن مجموع برامج الماجستير في الجامعة بلغ 32 برنامجًا مختلفًا؛ حيث تمت إضافة 17 برنامجًا جديدًا هذا العام.

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جامعة الملك فهد: 3 يونيو آخر موعد لطلبات ماجستير "السنة الواحدة"
سبق

حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الثالث من يونيو المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق ببرامج ماجستير السنة الواحدة، الذي بدأ التقديم فيه يوم 12 مايو الجاري.

وتقدم الجامعة برامج ماجستير جديدة للجنسين تتماشى مع الاتجاهات العالمية وسوق العمل، وتتميز بالقدرة على تطوير مهارات الطالب بسرعة وكفاءة عالية؛ حيث يتخرج الطالب خلال سنة دراسية واحدة.

وتشمل التخصصات المطروحة: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، وتحليل الأعمال، والمدن الذكية، وغيرها من التخصصات.

جدير بالذكر أن مجموع برامج الماجستير في الجامعة بلغ 32 برنامجًا مختلفًا؛ حيث تمت إضافة 17 برنامجًا جديدًا هذا العام.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
02:01 PM

جامعة الملك فهد: 3 يونيو آخر موعد لطلبات ماجستير "السنة الواحدة"

البرامج الجديدة للجنسين تتميز بتماشيها مع الاتجاهات العالمية وسوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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حددت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم الثالث من يونيو المقبل، كآخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق ببرامج ماجستير السنة الواحدة، الذي بدأ التقديم فيه يوم 12 مايو الجاري.

وتقدم الجامعة برامج ماجستير جديدة للجنسين تتماشى مع الاتجاهات العالمية وسوق العمل، وتتميز بالقدرة على تطوير مهارات الطالب بسرعة وكفاءة عالية؛ حيث يتخرج الطالب خلال سنة دراسية واحدة.

وتشمل التخصصات المطروحة: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والروبوتات، وتحليل الأعمال، والمدن الذكية، وغيرها من التخصصات.

جدير بالذكر أن مجموع برامج الماجستير في الجامعة بلغ 32 برنامجًا مختلفًا؛ حيث تمت إضافة 17 برنامجًا جديدًا هذا العام.

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