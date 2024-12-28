"أجفند" يقرّ تمويل عدد من المشروعات التنموية.. ويستعرض التقارير الفنية والمالية

خلال اجتماعه نصف السنوي اليوم برئاسة رئيس البرنامج عبدالعزيز بن طلال

عقد مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بمقره اليوم، اجتماعه النصف السنوي، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس البرنامج.

واستعرض المجلس التقارير المالية والفنية، إضافةً إلى إنجازات "أجفند" خلال جائحة كورونا.

وثمّن المجلس النجاحات التنموية والإعلامية التي حققتها جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية عبر مسيرتها وخاصة في حفل تكريم الفائزين بالجائزة عن سنة 2020 وموضوع "القضاء التام على الجوع" الذي أقيم مؤخرًا في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

واختتم اجتماعه بإقرار عدد من المشروعات التنموية المدرجة على جدول الاجتماع استنادًا للمعايير المعمول بها، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويستجيب للفئات المستهدفة.

وتضمّنت المشاريع "دعم تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات الرعاية الحرجة للسكان المتضررين من النزاع"، و"دعم رواد الأعمال المهمشين لتقوية وتوسيع نطاق مؤسساتهم"، و"التمكين الاقتصادي والشمول للمهاجرين العائدين من الدول العربية"، و" دعم البناء المؤسسي لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر للعام 2022"، و"دعم وتمكين النساء والفتيات في الأوضاع الهشة عن طريق أنشطة مدرة للدخل"، و"دعم البناء المؤسسي للمجلس العربي للطفولة والتنمية للعام المالي 2022"، و"دعم البناء المؤسسي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية للعام المالي 2022"، و"مشروع تدريب الحرفيين وتوثيق الحِرف"، و"دعم البوابة العربية للتنمية"، إضافة إلى ثلاثة مشروعات تحت باب المساعدات الطارئة للمتضررين والنازحين والمصابين هي: "العلاج النفسي والاجتماعي للأطفال الفلسطينيين"، و"صندوق التمويل الإنساني في اليمن وسوريا"، و"تحسين فرص الحصول على الرعاية الآمنة في مجال التوليد وأمراض النساء في أفغانستان".