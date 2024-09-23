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وفد المملكة لدى الأمم المتحدة والقنصلية في نيويورك يقيمان احتفالاً باليوم الوطني

بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين

أقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة العامة في نيويورك احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 ، بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر الوفد الدائم في نيويورك.
وكان في استقبال المهنئين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام للمملكة في نيويورك بالإنابة عبدالرحيم الطلحي.
وأعرب الحضور خلال الاحتفال عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومنسوبو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنسوبو قنصلية المملكة العامة في نيويورك.

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وفد المملكة لدى الأمم المتحدة والقنصلية في نيويورك يقيمان احتفالاً باليوم الوطني
سبق

أقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة العامة في نيويورك احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 ، بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر الوفد الدائم في نيويورك.
وكان في استقبال المهنئين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام للمملكة في نيويورك بالإنابة عبدالرحيم الطلحي.
وأعرب الحضور خلال الاحتفال عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومنسوبو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنسوبو قنصلية المملكة العامة في نيويورك.

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441
08:23 AM

وفد المملكة لدى الأمم المتحدة والقنصلية في نيويورك يقيمان احتفالاً باليوم الوطني

بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقنصلية المملكة العامة في نيويورك احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 ، بحضور عدد من مندوبي الدول المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر الوفد الدائم في نيويورك.
وكان في استقبال المهنئين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، والقنصل العام للمملكة في نيويورك بالإنابة عبدالرحيم الطلحي.
وأعرب الحضور خلال الاحتفال عن تهنئتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وللشعب السعودي كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.

حضر الحفل نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومنسوبو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنسوبو قنصلية المملكة العامة في نيويورك.

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