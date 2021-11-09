أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة اللواء الدكتور: ياسر حسن بابعير قرارًا يقضي بتكليف الدكتور مناحي بن طمحي الأسعدي مديرًا لقسم الشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
"الأسعدي" رئيسًا للشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة اللواء الدكتور: ياسر حسن بابعير قرارًا يقضي بتكليف الدكتور مناحي بن طمحي الأسعدي مديرًا لقسم الشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
اعلان
"الأسعدي" رئيسًا للشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-09
09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
01:29 AM
"الأسعدي" رئيسًا للشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف
أصدر مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة اللواء الدكتور: ياسر حسن بابعير قرارًا يقضي بتكليف الدكتور مناحي بن طمحي الأسعدي مديرًا لقسم الشؤون الأكاديمية بإدارات مستشفيات القوات المسلحة بالطائف.
اعلان
142 مليون ..
20 أكتوبر
12,234
201,250 سيارة ..
05 يوليو
12,035
38 مليار ..
23 يوليو
14,116
2.5 مليار ..
30 يناير
15,185
إنجازات قائد استثنائي
ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا
مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل
عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء
علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟
بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!
عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب
ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"
مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات
حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!
ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء
علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟
عبدالمحسن الحارثي