إطلاق سراح 201 نزيل في سجون نجران ممن شملهم العفو الملكي
ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وخلال شهر رمضان الكريم
أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم.
وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم؛ منهم 170 سجينًا في مدينة نجران، و27 سجينًا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار.
إطلاق سراح 201 نزيل في سجون نجران ممن شملهم العفو الملكي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-02
أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم.
وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم؛ منهم 170 سجينًا في مدينة نجران، و27 سجينًا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار.
02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
07:36 PM
إطلاق سراح 201 نزيل في سجون نجران ممن شملهم العفو الملكي
ممن تنطبق عليهم الضوابط والشروط وخلال شهر رمضان الكريم
أنهت لجان العفو بمنطقة نجران أعمالها في دراسة معاملات السجناء ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط العفو الملكي الكريم.
وشهدت سجون منطقة نجران إطلاق سراح 201 سجين خلال الشهر الكريم؛ منهم 170 سجينًا في مدينة نجران، و27 سجينًا في محافظة شرورة، وأربعة في محافظة ثار.